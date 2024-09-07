Neler Oluyor? Pelin Akil, Yalı Çapkını Setinde Neler Olduğunu Anlattı!
Neler Oluyor? Pelin Akil, Yalı Çapkını Setinde Neler Olduğunu Anlattı!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonuna Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, dizi setinde neler yaşadığını takipçileriyle paylaştı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 3. sezon bambaşka bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
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Yalnızca oyuncu değişimi değil partner değişiminin de yaşandığı Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i bambaşka isimlerle görürken, Ferit'in hayatına Pelin Akil'in canlandıracağı Diyar'ın girdiğini öğrenmiştik.
Seyran ve Ferit'in cayır cayır bittiği Yalı Çapkını izleyicilerden aşırı tepki almasına rağmen yeni hikayeden bir adım geri atmazken dizinin Diyar'ı Pelin Akil, sette neler yaşandığını sosyal medya hesabından anlattı.
Setin çok güzel geçtiğini anlatan Akil, Afra Saraçoğlu'yla tanıştığını ve çok tatlı olduğunu belirtirken o anlar Yalı Çapkını takipçilerini epey heyecanlandırdı.
İşte o anlar:
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