Müge Anlı'da Yanarak Ölen 16 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Şok Detaylar!
Müge Anlı'da Yanarak Ölen 16 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Şok Detaylar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Alperen Bulanıkoğlu'nun şüpheli ölümü damga vurdu. Aile acı kayıplarının araştırılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Köydeki hasımlarından şüphelenen aile ve şüphelerin odağındaki isim bugünkü yayında yüzleşti.
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Geçtiğimiz ay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde bir yangın meydana geldi. Yangında 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun cenazesine ulaşıldı.
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Acı kaybın ardından, Bulanıkoğlu'nun ailesi, Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, yangını kendileriyle husumetli olan komşularının çıkardığını iddia etti.
Program sırasında, Bulanıkoğlu'nun anneannesi Aliye Sivrioğlu'nun sinir krizi geçirmesi ve feryat etmesi izleyenlerin yüreklerini dağladı.
Olay günü evde yaşayan anneanne Aliye Sivrioğlu, baba Burhan, anne Gülseren ve oğulları küçük Erdoğan Ege, muayene için Çankırı Devlet Hastanesi'ne gittiklerini söylediler. O sırada komşuları arayıp yangını haber veriyor, Alperen'in evde olduğunu bilen aile panikliyor.
Alperen'in annesi geçtiğimiz bölüm Anlı'ya olayı anlatırken köydeki birinden şüphelendiklerini anlatmıştı:
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Bugünkü yayında evi kundakladığı iddia edilen Yaşar Bey de programa katıldı.
Daha önce yayına bağlanarak yangından sonra bir hafta yemek yiyemediğini söyleyen Yaşar Bey, yayında da iddiaları yalanladı.
"Bana iftira atıyorlar" dese de aile "Köyde bizim gözümüzün içine bile bakamıyor." diyerek suçlamalarına devam etti.
Anlı ise henüz sebebi bilinmeyen yangın ile ilgili köyde herkesle sorun yaşayan Yaşar Bey'e "Belki kızgınlıkla yakmışsındır. Olabilir. Ama içinde o çocuğun olduğunu bilmiyorsundur, diye düşünüyorum. Eğer öyleyse itiraf et." dedi.
Canlı yayında olay yeri de gösterilerek ev ve ahırın mesafesi gösterildi. Anlı, "Bir yanıcı madde olmasa diğer evlere yangın sıçrayacak mesafede değil." diye konuştu.
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Ayrıca Alperen'in can verdiği sırada kız arkadaşı ile telefonda konuştuğu ve "Bana bir şeyler oluyor. Nefes alamıyor gibiyim." dediğinin de altı çizildi. Anlı, yüksek ihtimalle karbonmonoksit zehirlenmesi yaşıyordu, diye konuştu.
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