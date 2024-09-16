Müge Anlı'da Yanarak Ölen 16 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Şok Detaylar!

'Normal çıkan bir yangın değil. Kasıtlı yapılmış bir şey. Evimizi kundakladılar. 1 saat içerisinde hiçbir şeyi kalmadı benim çocuğumun. Köyde Yaşar diye bir adam var. Arazi meselesi yüzünden kaç sefer üzerimize yürüdü bize saldırdı. Anneme küfür etti. Bu adam sürekli bizimle uğraşıyor. Saldırmaya çalışıyor. Bizim bahçemizdeki hortumlarımızı da kesti. Başka bir komşumuzun çeşmesini kırdı. Köyde herkese yapıyor. Patlamaya hazır bomba gibiydi. Patladı benim ocağımı ateşe düşürdü. Aynı gece havuzun suyunu da kesmiş. Benim oğlumun yandığında yangın vanaları bile çalışmıyormuş. Ben bu adamdan şüpheleniyorum. Bizim başka husumetilmiz yok.'