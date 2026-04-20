Psikologlara Göre Kendimizi Tanımak Neden Düşündüğünüz Kadar Kolay Değil

Neden mi bu kadar yanılıyoruz? 1955'te geliştirilen Johari Penceresi bu durumu harika özetler. Hayatımızı dört farklı alanda yaşarız: Açık, Gizli, Bilinmeyen ve en tehlikelisi olan Kör Nokta.

Kör nokta, başkalarının sizde bariz bir şekilde gördüğü ama sizin inatla fark etmediğiniz o alandır. Siz kendinizi 'dobra ve dürüst' sanırken, ofisteki arkadaşlarınız sizi 'kırıcı ve agresif' buluyor olabilir. Prof. Chip Heath’in çalışmaları, kendi davranışlarımızın başkaları üzerindeki etkisini ölçme konusunda doğuştan 'kötü' olduğumuzu kanıtlıyor.

Bunun üstüne bir de o meşhur Dunning-Kruger etkisini ekleyin. Ne kadar az şey bilirsek, ne kadar yetersizsek, o kadar harika olduğumuzu sanma eğilimindeyiz. Beynimiz sürekli bize harika bir insan olduğumuzu fısıldayan bir halkla ilişkiler uzmanı gibi çalışıyor.

Çözüm 'Neden' Değil, 'Ne' Sorusunda Gizli

Peki gerçek %15'lik o elit dilime nasıl gireriz? Cevap sandığınız gibi dağ evine kapanıp aylarca meditasyon yapmakta değil. Farkındalığı yüksek olan, iş ve özel hayatında parlayan insanların çok basit bir sırrı var: Doğru soruyu sormak.

Çoğumuz bir hata yaptığımızda çamura saplanıp kalırız: “Neden böyle davrandım? Neden hep bunu yapıyorum?”Psikolojiye göre bu sorular bizi sadece kurban psikolojisine iter. Bunun yerine soruyu değiştirmemiz gerekiyor: