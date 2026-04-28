article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hayranları Merakla Bekliyordu: Kan Çiçekleri’nin Yıldızından Yeni Proje Müjdesi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.04.2026 - 12:01 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 12:02

Kan Çiçekleri dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yağmur Yüksel, yeni sezon için tercihini yaptı. Genç oyuncunun kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağı uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyordu. Yağmur Yüksel, dijital platform HBO Max için hazırlanan ve ARC Film imzası taşıyan bir yapımla el sıkıştı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kan Çiçekleri
Dizi

Kan Çiçekleri

Kaan Yıldırım
Oyuncu

Kaan Yıldırım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ARC Film tarafından HBO Max platformu için çekilecek olan Kayıp Zaman dizisinin kadrosuna Yağmur Yüksel dahil oldu.

Yeni sezondaki adresi netleşen Yağmur Yüksel, projede Hayal ismindeki karaktere hayat verecek. Genç oyuncu, dijital platformda yayınlanacak yeni projesi için hazırlık sürecine başladı. HBO Max’in yerli içeriklerinden biri olacak Kayıp Zaman, karakter odaklı bir anlatım tarzıyla ekranlara gelecek.

Yapımın başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Yıldırım ve Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

Hazal Subaşı’nın Zeyno, Kaan Yıldırım’ın Pamir ve Damla Sönmez’in Belgin rollerini üstlendiği yapımda Yağmur Yüksel de başlıca rollerden birinde olacak. 

Senaryoda Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Zeyno karakterinin geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybetmesi işlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın