Dilan Çıtak’tan “Vay” Performansına Gelen Eleştirilere Sert Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 17:48

Sezen Aksu’nun “Vay” şarkısını seslendirdiği performansıyla sosyal medyada konuşulmaya başlanan Dilan Çıtak, eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede büyüyen yorumlara sessiz kalmayan şarkıcıdan ise gecikmeden sert bir açıklama geldi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Son dönemde sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak, özellikle babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerilimle uzun süre konuşulmuştu.

İkili arasında karşılıklı yapılan sert açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, Çıtak’ın çıkışları sık sık tartışma yaratmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden sahne performanslarına çevrilen Çıtak, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Dilan Çıtak, Sezen Aksu’nun “Vay” şarkısını seslendirmesinin ardından sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Performansına yönelik yapılan yorumlar kısa sürede yayılırken, Çıtak’tan yanıt gecikmedi.

Sert bir dille açıklama yapan şarkıcı, müziğine ve sesine yönelik eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurguladı. “Konu müziğim ve sesimse herkes haddini bilmeli” diyerek tepkisini dile getiren Çıtak, eleştirilerin bir kısmını ise “dikkat çekme çabası” olarak nitelendirdi. 

'Her şey bitti, konu sesime de geldiyse artık ne diyeyim :))

Herkesin her konuda fikri olabilir ama her fikir kıymetli değildir.

Bugüne kadar hakkımda seviyesiz yorumlar yapıp ismimden prim devşirmeye çalışanları ciddiye almadım. Ama konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada bir durmak gerekir. Herkes haddini, yerini ve sınırını bilmeli. Eleştiri; birikim, seviye ve ehliyet ister.

Kişinin vasfı olmayınca, başkalarının başarıları üzerinden “ben de buradayım, beni de görün” çığlıkları… seviyesizce… Ben müziğe yıllarımı verdim; başkalarının emeği üzerinden gündem olmaya çalışanların yorumlarını da müzik eleştirisi değil, dikkat çekme çabası olarak görüyorum.

Bazı kimselerin yorumları da üzgünüm ki hakkımda yapılmaya çalışılan algıya kurban olduğunuzu gösterir. Konu sesimse, herkes bir haddini bilsin. Ne bunca yıllık eğitimimi ne de yeteneğimi sizin içinizdeki kedinizle olan savaşınıza yedirmem; o kadar da değil 😉🤘'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
