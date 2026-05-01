Dilan Çıtak’tan “Vay” Performansına Gelen Eleştirilere Sert Yanıt!

Sert bir dille açıklama yapan şarkıcı, müziğine ve sesine yönelik eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını vurguladı. “Konu müziğim ve sesimse herkes haddini bilmeli” diyerek tepkisini dile getiren Çıtak, eleştirilerin bir kısmını ise “dikkat çekme çabası” olarak nitelendirdi.

'Her şey bitti, konu sesime de geldiyse artık ne diyeyim :))

Herkesin her konuda fikri olabilir ama her fikir kıymetli değildir.

Bugüne kadar hakkımda seviyesiz yorumlar yapıp ismimden prim devşirmeye çalışanları ciddiye almadım. Ama konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada bir durmak gerekir. Herkes haddini, yerini ve sınırını bilmeli. Eleştiri; birikim, seviye ve ehliyet ister.

Kişinin vasfı olmayınca, başkalarının başarıları üzerinden “ben de buradayım, beni de görün” çığlıkları… seviyesizce… Ben müziğe yıllarımı verdim; başkalarının emeği üzerinden gündem olmaya çalışanların yorumlarını da müzik eleştirisi değil, dikkat çekme çabası olarak görüyorum.

Bazı kimselerin yorumları da üzgünüm ki hakkımda yapılmaya çalışılan algıya kurban olduğunuzu gösterir. Konu sesimse, herkes bir haddini bilsin. Ne bunca yıllık eğitimimi ne de yeteneğimi sizin içinizdeki kedinizle olan savaşınıza yedirmem; o kadar da değil 😉🤘'