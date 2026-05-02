Küçük İbo’nun Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı: Görenler Tanımakta Zorlandı!

Küçük İbo’nun hikayesi adeta film gibi… İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki bir konserinde sahneye fırlayıp mikrofonu eline almasıyla keşfedildi! Bu an, onun hayatını tamamen değiştirdi.

Ardından İbo Show programına katıldı ve yanık sesiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Henüz çocuk yaşta çıkardığı albümle listelerde zirveyi zorladı.

Dönemin en popüler programlarından Hülya Avşar Show’a katılması ve magazin gündemine düşen anlarıyla popülerliğini katladı. Hatta kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

Eğitim tarafında ise sürpriz bir detay var: Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olan Küçük İbo, kariyerine farklı bir yön de vermişti.