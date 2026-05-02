Küçük İbo’nun Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı: Görenler Tanımakta Zorlandı!

Küçük İbo’nun Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı: Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 10:22

Bir dönemin en çok konuşulan çocuk yıldızlarından biri yeniden gündemde! “Küçük İbo” olarak tanıdığımız İbrahim Küçük’ün yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu. Buyurun detaylara 👇

Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, 90’lı yılların sonuna damga vurmuş, henüz 12 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.

Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, 90’lı yılların sonuna damga vurmuş, henüz 12 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.

Küçük İbo’nun hikayesi adeta film gibi… İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki bir konserinde sahneye fırlayıp mikrofonu eline almasıyla keşfedildi! Bu an, onun hayatını tamamen değiştirdi.

Ardından İbo Show programına katıldı ve yanık sesiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Henüz çocuk yaşta çıkardığı albümle listelerde zirveyi zorladı.

Dönemin en popüler programlarından Hülya Avşar Show’a katılması ve magazin gündemine düşen anlarıyla popülerliğini katladı. Hatta kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

Eğitim tarafında ise sürpriz bir detay var: Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olan Küçük İbo, kariyerine farklı bir yön de vermişti.

Yıllar içinde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Halil İbrahim Küçük, bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi.

Özellikle yüzündeki değişim sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

Kimi kullanıcılar “tanımakta zorlandım” derken, kimileri ise “yıllar farklı birine dönüştürmüş” yorumlarında bulundu.

Şöhretinin zirvesindeyken ergenlik dönemine girmesi ve sesinin değişmesiyle müzik kariyerine ara veren Küçük İbo’nun, günümüzde daha sakin bir yaşam sürdüğü biliniyor. Hatta gastronomi alanına yönelerek künefe ustalığı gibi girişimlerle zaman zaman gündeme geldiği de konuşuluyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
