Kanada Ligi'nde Bir Futbolcu Attığı Golden Sonra Kendi İşinin Reklamını Yaptı

Tomas Skublak, Inter Toronto formasıyla çıktığı maçta attığı golün ardından ilginç bir kutlamaya imza attı. Kameralar önünde kimlik kartını gösteren Skublak’ın üzerinde “emlak acentesi” ibaresi yer alırken, oyuncu el hareketiyle “Bana ulaşın!” mesajı vererek izleyenleri şaşırttı. Profesyonel futbolculuğun yanı sıra emlak sektöründe de çalıştığı belirtilen Skublak'ın bu hareketi, sosyal medyada hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir an olarak yorumlandı.