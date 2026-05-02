Kanada Ligi'nde Bir Futbolcu Attığı Golden Sonra Kendi İşinin Reklamını Yaptı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 20:21

Gol sonrası sevinçler her geçen gün yeni bir katman kazanıyor. Koreografili gol sevinçleri dikkat çekerken Kanada'da bir golcünün sevinci ise bugüne kadar pek rastlanmadık seviyedeydi. 

Tomas Skublak, attığı golden sonra çorabının içinden kendi kartvizitini çıkararak işinin reklamını yaptı.

Kartvizitini kameralara gösterdi.

Tomas Skublak, Inter Toronto formasıyla çıktığı maçta attığı golün ardından ilginç bir kutlamaya imza attı. Kameralar önünde kimlik kartını gösteren Skublak’ın üzerinde “emlak acentesi” ibaresi yer alırken, oyuncu el hareketiyle “Bana ulaşın!” mesajı vererek izleyenleri şaşırttı. Profesyonel futbolculuğun yanı sıra emlak sektöründe de çalıştığı belirtilen Skublak'ın bu hareketi, sosyal medyada hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir an olarak yorumlandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
