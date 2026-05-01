Adem Amcanın Gözü Aydın! Yaren Leylek Baba Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 22:43

Bursa’nın Karacabey ilçesinde milyonların gönlünde taht kuran o eşsiz dostlukta, bugünlerde tatlı bir telaş hakim. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu bağla efsaneleşen Yaren Leylek, 15'inci kez geldiği Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde babalık heyecanı yaşıyor.

Yaren Leylek baba oldu.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek nokta olan Karacabey'in Eskikaraağaç Köyü, bugünlerde tarihi anlara tanıklık ediyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğu belgesellere konu olan Yaren Leylek, bu yılki göç yolculuğunu tamamlayıp yuvasına dönmesinin ardından ilk müjdeyi verdi. Yuvadaki yumurtalardan ilki çatladı ve Yaren’in ilk yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Tüydeş, ebeveynlerin yavruyla yakından ilgilendiğini belirterek, 'Yaren'in Leylek'in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl' dedi.

Yaren leyleğin yuvasından görüntüler:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
