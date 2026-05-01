Adem Amcanın Gözü Aydın! Yaren Leylek Baba Oldu

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek nokta olan Karacabey'in Eskikaraağaç Köyü, bugünlerde tarihi anlara tanıklık ediyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğu belgesellere konu olan Yaren Leylek, bu yılki göç yolculuğunu tamamlayıp yuvasına dönmesinin ardından ilk müjdeyi verdi. Yuvadaki yumurtalardan ilki çatladı ve Yaren’in ilk yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Tüydeş, ebeveynlerin yavruyla yakından ilgilendiğini belirterek, 'Yaren'in Leylek'in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl' dedi.