Sosyal Medya Harcamalarını Ne Kadar Etkiliyor?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 20:01

“Ben zaten ihtiyacım olanı alıyorum.” diyorsun ama o şeye her zaman gerçekten ihtiyacın oluyor mu? Influencer’lar, reklamlar, story’ler… Hepsi seni fark etmeden yönlendiriyor olabilir. Peki sosyal medya senin harcamalarını ne kadar etkiliyor? Cevabı bu testte! 👇

1. Sosyal medyada tanıtılan bir ürün gördüğünde ne yaparsın?

2. Influencer önerileri senin için ne ifade ediyor?

3. Peki sosyal medyada gördüğün “Son 3 ürün kaldı!” gibi söylemler hakkında ne düşünüyorsun?

4. Peki, sosyal medyada karşına en çok hangi içerikler çıkıyor?

5. Neredeyse herkesin satın aldığı trend bir ürünle ilgili tutumun ne olur?

6. Söyle bakalım, ne sıklıkla online alışveriş yapıyorsun?

7. Sosyal medyada gördüğün bir ürünü sana satın aldıran en büyük kriter hangisi?

8. Sosyal medya etkisiyle alışveriş yaptıktan sonra ne hissedersin?

Harcama yaparken sosyal medyadan bayağı etkileniyorsun!

Sosyal medya senin harcamalarını resmen yönetiyor! Gördüğün şeyleri sorgulamadan satın almak istiyorsun. “Ben de olsun!” duygusu seni harekete geçiriyor. İhtiyaçla istek arasındaki ince çizgi sende pek yok... Sen aslında ürün almıyorsun, bir hayat tarzı satın almaya çalışıyorsun. Sosyal medyada bir ürün gördüğün zaman 'Buna gerçekten ihtiyacım var mı?' diye düşünüp buna göre hareket etmek, cüzdanını bir hayli rahatlatabilir.

Sosyal medyadan etkileniyorsun ama dengeyi bulabiliyorsun!

Sen, sosyal medyanın etkisinin farkındasın ve kendini frenlemeye çalışıyorsun. Bazen başarılı oluyorsun, bazen kaptırıyorsun... Bu aslında gayet normal ama “Bir şey olmaz!” dediğin anlarda ipin ucunu biraz kaçırıyorsun. Bilinçli olsan da zaman zaman istikrarlı olma konusunda sıkıntı yaşıyorsun. Bir ürün gördüğünde gerçekten ihtiyacın olup olmadığını iyi düşünürsen, sosyal medyanın etkisini daha rahat kontrol altına alabilirsin.

Sen, sosyal medyadan neredeyse hiç etkilenmiyorsun!

Sen sosyal medyanın nasıl çalıştığını çözmüşsün ve buna göre hareket ediyorsun. Bir şey görmen onun sana lazım olduğu anlamına gelmiyor, bunu biliyorsun. Kararlarını popülerliğe göre değil, gerçek ihtiyaçlara göre veriyorsun. Harcamaların gayet kontrollü ve bu, uzun vadede avantajlı konumda olmanı sağlıyor. Ama arada bir, gerçekten ihtiyacın olan ve fiyat olarak da seni aşmayan ürünler gördüğün zaman değerlendirip bir şans verebilirsin. 😉

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
