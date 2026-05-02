article/comments
article/share
Haberler
Finans
İndirim Kampanyalarından Daha Bilinçli Yararlanmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

etiket İndirim Kampanyalarından Daha Bilinçli Yararlanmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 16:01

Yine o malum dönem geldi çattı... Telefonlarımıza gelen 'Büyük indirim başladı!', 'Sepetindekiler kaçıyor!' bildirimleri yüzünden telefonun ışığı yüzümüzde patlıyor, kalbimiz küt küt atıyor. Kabul edelim; o %70 yazısını görünce hepimizin mantığı şöyle bir tatile çıkıyor, sanki o ürünü almazsak dünyanın sonu gelecekmiş gibi hissediyoruz.

Ama durun, hemen o kredi kartına sarılmayın! Sepetleri doldurup ay sonu ekstreye bakınca 'Ben bu parayla küçük bir kasaba satın alırdım, n'aptım ben?' diye ağlamamak için biraz stratejik ilerlemek şart.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Listene sadık kal.

Alışverişe başlamadan önce elinize kağıt kalemi alın ya da telefonunuzun notlar kısmına gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu tek tek yazın. İndirimli ürünlerin arasında kaybolduğunuzda, karşınıza çıkan o çok şirin ama asla kullanmayacağınız objeler sizi cezbedecek. Eğer bir ürün listenizde yoksa, o ürün %90 indirimde bile olsa aslında sizin için bir tasarruf değil, fazladan harcanmış bir para.

2. Önceki fiyatı sorgula.

Markalar bazen indirim yapmış gibi gösterebiliyorlar. Bir şeyi almadan önce gerçekten ucuzlayıp ucuzlamadığını kontrol et. Geçmiş fiyatlara bakmadan 'Aaa, %50 düşmüş.' diyerek atlamak, bazen aynı ürünü normal fiyatından almaya sebep olabiliyor.

3. Duygularınla hareket etme.

Canın sıkkınken ya da 'bugün kendimi ödüllendirmeliyim' modundayken o uygulamaları açma. Duygusal boşlukta yapılan alışverişler genellikle ertesi gün 'Ben bunu niye aldım ki şimdi?' dedirten türden oluyor. Alışverişi bir terapi yöntemi olarak kullanmak cüzdanın için pek sağlıklı değil.

4. Sepette bekleme süresi uygula.

Bir şeyi çok mu beğendin? Hemen 'Öde' butonuna basma. At sepetine, şöyle bir uyu uyan, ertesi sabah hala 'Vay be, ne güzel ürün' diyorsan alırsın. Genelde o anlık gelen heyecan sabah olunca yerini mantığa bırakıyor ve o ürünün aslında o kadar da elzem olmadığını anlıyorsun.

5. Kargo bedava tuzağına düşme.

Sırf 50 TL'lik kargo ücretini ödememek için sepete hiç ihtiyacın olmayan 200 TL'lik bir ürün daha eklemek? İşte bu tam bir pazarlama tuzağı! Kargo ücreti ödememek için daha fazla harcamak yerine, gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi bekle ya da kargonu paşa paşa öde, daha kârlı çıkarsın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kaliteye yatırım yap.

Sırf ucuz diye iki yıkamada rengi solacak bir tişört almak aslında daha pahalıya patlar. 'Ucuz mal alacak kadar zengin değilim' sözü tam olarak burası için söylenmiş. Alacağın şeyin kumaşına, içeriğine, yorumlarına bak; uzun ömürlü olsun ki verdiğin paraya değsin.

7. Stok işini abartma.

Tamam, deterjan veya şampuan indirimdeyken stoklamak mantıklı ama 2 yıl yetecek kadar diş macunu almanın da alemi yok. Paranı bir yere bağlamış oluyorsun ve belki de daha sonra daha iyi bir indirim kaçıracaksın. Sadece makul miktarda, tüketeceğin kadar stok yap.

8. Marka takıntısını bırak.

Bazen çok ünlü bir markanın indirimli fiyatı bile, aslında aynı işlevi gören daha uygun fiyatlı bir markanın normal fiyatından yüksek olabilir. Sadece logosu için bir ürüne fazladan para ödemek yerine, kullanıcı yorumlarını okuyarak performansı aynı ama fiyatı daha makul olan alternatiflere yönelin.

9. İade şartlarını mutlaka oku.

'İndirimli ürünlerde iade yoktur' ibaresi birçok mağazanın arkasına sığındığı bir kalkan. Özellikle online alışverişte, aldığınız ürünün kusurlu çıkma veya bedenin uymama ihtimaline karşı iade politikasını kontrol etmeden ödeme yapmayın. İade edemeyeceğiniz bir ürüne para vermek, paranızı doğrudan riske atmak demek.

10. Toplam harcamayı kontrol et.

'Aman canım alt tarafı 200 lira' diyerek aldığın o küçük şeyler bir bakmışsın ay sonunda dev bir kredi kartı ekstresine dönüşmüş. Her aldığını bir yere not et ya da o anki toplam tutarı gör ki, ödeme vakti geldiğinde ufak çaplı bir şok yaşamayasın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın