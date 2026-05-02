Pazarlık Becerilerine Göre Hangi Ünlü Lidersin?

Erkan Tuna Budak
02.05.2026 - 12:01

Hayatın kendisi aslında dev bir pazarlık masası. İkinci el uygulamalarından bir şey alırken, yöneticiyle maaş konuşurken ya da sadece arkadaşlarla akşam yemeğinde nereye gidileceğini seçerken bile sürekli bir ikna çabası içindeyiz. Peki sen bu masaya oturduğunda nasıl bir karaktere bürünüyorsun?

1. İnternetten ikinci el bir eşya alacaksın ama satıcı fiyatı çok yüksek tutmuş. İlk mesajın ne olur?

2. İş yerinde maaş zammı için masaya oturdun ancak yöneticin bütçenin kısıtlı olduğunu söyledi. Nasıl bir yol izlersin?

3. Arkadaşlarınla tatile çıkacaksınız ama her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Süreci nasıl yöneteceğini merak ettik!

4. Satıcının sana "Valla indirim yaparsam bana bu kadar kalıyor." demesi seni ikna etmeye yeter mi?

5. Ev kiralayacaksın ama emlakçı tek bir kuruş bile inmiyor...

6. Pazarlık yaparken karşı tarafın sesini yükseltmesi sende ne uyandırır?

7. Birini bir şeye ikna etmeye çalışırken sence senin en güçlü silahın bunlardan hangisi?

8. Son sorudayız! Senin için başarılı ve tatmin edici bir pazarlığın özeti nedir?

Winston Churchill!

Sen pazarlık masasına otururken aslında bir savaşa hazırlanıyorsun. Geri adım atmak, esnemek veya orta yolu bulmak senin lügatında yok. Kendi kurallarını koyuyor ve karşı tarafın buna uymasını bekliyorsun. Blöf yapmaktan veya rest çekmekten hiç çekinmiyorsun. 'İşine gelirse' tavrın bazen insanları zorlasa da günün sonunda masadan her zaman istediğini alarak kalkan taraf sen oluyorsun. Seninle pazarlık yapmak gerçekten çelik gibi sinirler istiyor.

Nelson Mandela!

Senin için pazarlık bir bilek güreşi değil, iki tarafın da kazanabileceği bir bulmaca. Kimseyi kırmadan, masayı devirmeden işleri tatlıya bağlamakta üstüne yok. Karşındaki insanın ne hissettiğini çok iyi anlıyor ve ona göre ılımlı bir yol çiziyorsun. Gergin ortamları sakinleştirip insanları ortak bir paydada buluşturma yeteneğin çok yüksek. Agresif tavırlar yerine sabrınla ve empatinle en imkansız görünen anlaşmaları bile hayata geçirebiliyorsun.

Kleopatra!

Sen bir şeyi çok istediğinde bağırıp çağırmana veya verilerle kanıtlamana gerek kalmıyor hiçbir zaman. Sadece konuşman yeterli oluyor. İnsanları etki altına alma konusunda inanılmaz bir havan var. Tatlı dilin, esprilerin ve zekanla karşı tarafı öyle bir büyülüyorsun ki pazarlık yaptığını bile anlamadan senin şartlarını kabul ediyorlar. İnsan ilişkilerini kusursuz bir şekilde yönetiyor, nabza göre şerbet vermeyi çok iyi biliyor ve herkesi kendi istediğin noktaya kolayca çekiyorsun.

Kraliçe I. Elizabeth!

Pazarlık masasına duygularını kapıda bırakarak oturan biri olduğunu söyleyebiliriz. Karşındaki kişi ne kadar sinirlenirse sinirlensin senin buz gibi sakinliğini bozması imkansız. Her hamleyi önceden hesaplıyan bir yapın var. Asla acele etmiyor, karşı tarafın açık vermesini bekliyor ve zayıf anlarını tam zamanında lehine çeviriyorsun. Senin ikna yöntemin tamamen gerçekler üzerine kurulu! Rakamlar ve kanıtlarla konuşup karşı tarafı mat ediyorsun.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
