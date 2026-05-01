2025 Verilerine Göre Ülkeler Bazında Satın Alma Gücü Nasıl? Hangi Ülkelerin Yüksek?

Özge - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 12:01

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke bazında satın alma gücünü hesaplamada kullanılan temel verilerden biridir. Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ile birlikte kullanılan bu veri; bir ülke vatandaşının, kendi parasının bir birimiyle ne kadar fazla ürün aldığını ölçmede kullanılır. Böylece kur farkının yaratabileceği yanıltıcı tablonun önüne geçer ve ülkelerin gerçek ekonomik zenginliğini tespit etmeye yardımcı olur. 

2025 verilerine göre; satın alma gücü ve refah seviyesi en yüksek olan ülkeleri, sizler için araştırdık. İşte enflasyondan ve fiyat artışlarından en az etkilenen ülke vatandaşları!

1. Lihtenştayn

Resmi adıyla Lihtenştayn Prensliği, Avrupa'nın en küçük dördüncü ülkesi olmasına rağmen global anlamda ekonomisi en güçlü ülkelerden biri. Avusturya ve İsviçre arasındaki 160 kilometrekarelik ibaret olan bu küçük ülke, 2025 verilerine göre; kişi başı satın alma bakımından yaklaşık 200 bin doların üzerinde bir güce sahip. Bununla ters orantılı olan yaklaşık 40.000 kişilik nüfusuna rağmen, yüksek ve değer odaklı bir üretim anlayışına sahip. Üstelik güçlü bankacılık sektörü ve düşük vergi sistemiyle öne çıkıyor.

2. Singapur

Güneydoğu Asya'nın en hızlı yükselen teknoloji pazarlarından birine sahip olan Singapur, 2025 yılında kişi başına düşen 156 bin dolarlık satın alma gücüyle dünyanın ikinci sırasında oturuyor. Belirgin bir yeraltı kaynağı rezervi ya da tarım arazisi olmamasına rağmen, tüm dezavantajlarını avantaja çeviren bu ada ülkesi, dünyadaki en gelişmiş teknoloji merkezine ev sahipliği yapıyor. Ultra verimli liman işletmeciliği, düşük vergi sistemi ve kaliteli teknoloji üretimi sayesinde sıfıra yakın yolsuzluk oranına sahip. Üstelik kusursuz hukuk sistemiyle dev küresel firmaların da ilgisini çekiyor.

3. Lüksemburg

Yıllardır yüksek refahıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Lüksemburg, tıpkı Lihtenştayn gibi küçük yüz ölçümüne, az nüfusa ve bununla ters orantılı bir kazanç sistemine sahip. 2025 verilerine göre ülkedeki kişi başı alım gücü yaklaşık 152 bin dolar seviyesinde yer alıyor. Ülkenin güçlü finans sitemi, devasa yatırım fonu ve çelik üretim kapasitesi toplam zenginliğini artırmaya katkı sağlıyor. Yüksek istihdam oranları ve düşük vergi sistemiyle de öne çıkan ülke, genellikle sınır ötesinden nitelikli profesyoneller çalıştırıyor.

4. İrlanda

Global teknoloji devleri için bir nevi Avrupa üssü görevi gören İrlanda, yaklaşık 147 bin dolarlık SAGP gücüyle dünyanın en refah ülkelerinden biri. Google, Apple, Meta ve Pfizer gibi dünyaca ünlü markaların merkez ofisleri burada bulunuyor. Sunduğu çok düşük oranlardaki kurumlar vergisi sayesinde özellikle teknoloji ve ilaç devleri için çekim noktasına dönüşüyor. Yüksek istihdam seviyesi ve bol sıfırlı maaş standartları, halkın alım gücünü her geçen gün daha da artırıyor.

5. Makao

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki özel bir idari bölge olan Makao, 132 bin dolarlık kişi başı satın alma gücü paritesiyle dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip. 'Doğunun Las Vegas'ı' unvanıyla tanınan bu refah bölge, gelirinin büyük kısmını devasa kumarhane ve lüks otelcilik sisteminden elde ediyor. Üretim ve sanayide gelişmiş olmamasına rağmen, sahip olduğu dev eğlence ve hizmet sektörü sayesinde devasa turizm geliri elde ediyor. Toplam gelir küçük bir nüfusa dağıldığından, halkın refahı ciddi seviyelere ulaşıyor.

6. Katar

Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden olan Katar, 2025 verilerine göre yaklaşık 122 bin dolarlık kişi başı satın alma gücüne sahip. Dünyadaki en geniş sıvılaşmış doğalgaz rezervlerini elinde tuttuğundan, halka trilyonlarca dolarlık gelir imkanı sunuyor. Üstelik ülkedeki eğitim, sağlık ve enerji gibi temel ihtiyaçların birçoğu devlet tarafından karşılanıyor. Bu da halkın temel giderlerini düşürüyor. Ülkede gelir vergisinin bulunmaması sayesinde vatandaş eline geçtiği tüm parayı, net alım gücüne dönüştürüyor.

7. Norveç

Sürdürülebilir çevre politikalarıyla öne çıkan Norveç, petrol zengini olmasına rağmen bu kaynaktan elde ettiği geliri tüketmeyi tercih etmiyor. Bunun yerine 'Norveç Varlık Fonu' olarak adlandırdığı ve gelecek kuşakların kullanımı için ayırdığı özel bir fona aktarıyor. Bir diğer deyişle, henüz doğmamış olan nesillerin bile gelir seviyesini güvence altına alıyor. Yaklaşık 106 bin dolarlık SAGP verisiyle vatandaşlarına mutlu, huzurlu ve eşitlikçi bir yaşam sunuyor.

8. İsviçre

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden olan İsviçre, 97 bin dolarlık satın alma gücü paritesiyle refahın zirve yaptığı yerler arasında. Global kriz gibi zorlu dönemlerde bile enflasyonu %1 gibi düşük seviyelerde tutmayı başaran güçlü ekonomisi, halkın yaşam standartlarını garanti altına alıyor. Güçlü para birimi ve sabit enflasyonu sayesinde market fiyatları neredeyse hiç değişiklik göstermiyor, hatta halın alım gücüyle kıyaslandığında yıldan yıla düşüyor. Çeliği düşük miktarlarda ithal ettikten sonra lüks tüketim ürünlerine dönüştürerek yüksek fiyatlara ihraç etmesi ise ülkenin en büyük finans sektörlerinden birini oluşturuyor.

9. Brunei Darussalam

Güneydoğu Asya'nın en az bilinen ülkelerinden olan Brunei, Borneo adasındaki küçük bir sultanlık. Fakat buna rağmen, zengin petrol kaynakları ve doğalgaz yataklarıyla halkında oldukça yüksek bir yaşam standardı sağlıyor. Yarım milyonu geçmeyen düşük nüfusu ve dev ekonomisi, ülkedeki kişi başına gelir parametresini 94 bin dolar seviyelerine ulaştırıyor. Üstelik sağlık hizmetlerinin bedava olması, vatandaşlardan gelir vergisi alınmaması ve devlet destekli konut imkanları bu refahı artırıyor.

10. Guyana

imgur.com

Güney Amerika'daki küçük bir ülke olan Guyana, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip. 2025 verilerine göre 94 bin dolarlık kişi başı gelir paritesiyle, dünyanın en refah ülkelerinden biri olmuş durumda. 2015 yılında keşfedilen dev petrol rezervleri, bu küçük ülkenin bir anda zenginleşmesini sağlayarak halkın kazancını artırıyor. 800 bini biraz aşan düşük nüfus ve yüksek kazanç sistemi, ülkedeki kişi başı gelir paritesini son birkaç yılda birkaç katına ulaştırdı. Ve bu parite her geçen gün iyileşmeye devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
