Karşılaştırma Sitelerinin Gelir Modeli: Sana “En Ucuzunu” Gösterirken Kendileri Nasıl Kazanıyor?

'Lead Generation' olarak bilinen nitelikli müşteri modeli, sigorta ve kredi gibi hizmetleri karşılaştıran sitelere önemli bir getiri sağlar. Bir kredi çekeceğiniz ya da faiz oranlarına bakacağınız zaman, bunu her bankanın sitesine giderek yapmanız ciddi vakit kaybıdır. Üstelik bankalar bu tür bilgileri paylaşmadan önce ad, soyad, gelir durumu gibi bir dizi bilgiyi paylaşmanızı ister. Karşılaştırma siteleri ise gelir, kredi miktarı, vade sayısı gibi bilgileri tek bir kez girerek anında sonuca ulaşmanızı sağlar. Bu aşamada bankalar için doğrudan nitelikli müşteri olur ve değer taşırsınız. Bu nedenle bu gibi yönlendirmelerde ödenen miktarlar da ciddi boyutlara ulaşabilir.