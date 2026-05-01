Karşılaştırma Sitelerinin Gelir Modeli: Sana “En Ucuzunu” Gösterirken Kendileri Nasıl Kazanıyor?

Özge - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 16:01

Herhangi bir şey satın almadan önce en iyi fiyatları bulmak için siz de fiyat karşılaştırma sitelerine mi bakıyorsunuz? Teknoloji, beyaz eşya, market ürünleri, hatta uçak bileti ararken en avantajlı fiyatları listeleyen bu sitelerin çok avantajlı olduğu bir gerçek. Sizi fiyat araştırma külfetinden kurtararak en doğru sonuca en hızlı şekilde varmanıza yardımcı olan siteler, aslında kendileri de epey kazanıyor. Nasıl mı?

Gelin fiyat karşılaştırma sitelerinin arkasındaki esas gelir modelini adım adım deşifre edelim!

1. Tıklama Başına Maliyet

'Cost Per Click' (CPC) olarak bilinen tıklama başına maliyeti, karşılaştırma sitesine gitmek için bastığınız her tıka denk gelen ücrettir. Çünkü telefon, tablet veya bilgisayarda araştırma yaparken ilgili siteye yönlendirme butonuna ne kadar fazla tıklarsanız, sitenin tıklama başına elde ettiği geliri o kadar artırırsınız. Aslında bu kazanç birey ölçeğine indirgendiğinde fazlasıyla küçüktür. Fakat arama sonuçlarında ön sıralarda çıkan siteler, günde yüz binlerce hatta milyonlarca tık alabilir. Bu da kazançlarını artıran en büyük etmendir.

2. Satış Ortaklığı Komisyonları

Diğer adıyla 'Affiliate Marketing' (CPA) olarak bilinen satış ortaklığı komisyonları, tıklama başına maliyetin gelişmiş şeklidir ve genellikle otel, uçak bileti, tekstil gibi alanlarda özelleşmiş sitelerde kullanılır. Belirli bir ürün grubunu sutan siteler, siz siteyi her ziyaret edip içeride gezindiğiniz zaman, tarayıcıya görünmez çerezler yerleştirir. Araştırdığınız ürünü belirli bir zaman diliminde, örneğin 30 gün içinde satın alırsanız, sitenin bu satıştan elde ettiği komisyon da otomatik olarak artar. Böylece sonraki aramalarda karşınıza çıkma ihtimali yükselir.

3. Sponsorlu Sıralamalar

Bir tür açık artırma modeli olan bu strateji, fiyat karşılaştırma sitelerindeki sıralamaya dayanır. Genellikle herhangi bir ürün arattığınızda en üst sırada çıkan ürün, her zaman en uygun fiyatlısı değildir. Çünkü bazı mağazalar veya markalar, arama sonuçlarında üst sırada çıkmak için siteye belirli bir ücret öder. Örneğin; 'en ucuz buzdolabı' gibi belirli anahtar kelimeleri girdiğiniz zaman, rakipler arasından sıyrılmak için ciddi reklam bütçeleri ödeyen markaların sonuçlarıyla karşılaşırsınız. Bu da ilgili site için önemli bir gelir kaynağıdır.

4. Nitelikli Müşteri

'Lead Generation' olarak bilinen nitelikli müşteri modeli, sigorta ve kredi gibi hizmetleri karşılaştıran sitelere önemli bir getiri sağlar. Bir kredi çekeceğiniz ya da faiz oranlarına bakacağınız zaman, bunu her bankanın sitesine giderek yapmanız ciddi vakit kaybıdır. Üstelik bankalar bu tür bilgileri paylaşmadan önce ad, soyad, gelir durumu gibi bir dizi bilgiyi paylaşmanızı ister. Karşılaştırma siteleri ise gelir, kredi miktarı, vade sayısı gibi bilgileri tek bir kez girerek anında sonuca ulaşmanızı sağlar. Bu aşamada bankalar için doğrudan nitelikli müşteri olur ve değer taşırsınız. Bu nedenle bu gibi yönlendirmelerde ödenen miktarlar da ciddi boyutlara ulaşabilir.

5. Büyük Veri

Tüketici eğilimi satışlarını ölçmeye yarayan büyük veri, tüm market alışkanlıklarını ve potansiyelini anlamaya yardımcıdır. Fiyat karşılaştırma sitelerindeki müşteri yoğunluğu, firmalara belirli dönemlerde hangi ürünlerin talep gördüğünü anlamak ve fiyat artış oranlarını belirlemek için ciddi bir veri sunar. Bu veriye ulaşmak isteyen firmalar, tüketici bilgilerini satan karşılaştırma sitelerine yüksek meblağlar ödemeye hazırdır.

6. E-Posta Abonelikleri

Sunduğu kampanyalar ya da indirimler hakkında müşteri çekmek isteyen firmalar, e-posta aboneliklerinden ve sponsorlu e-posta reklamlarından faydalanır. 'E-posta bültenine abone ol' gibi küçük kutulara tıkladığınız zaman, düzenli olarak indirimlerden, fiyat değişikliklerinden ya da yeni gelen ürünlerden haberdar olursunuz. Karşılaştırma sitelerindeki milyonlarca kişilik satın almaya hazır kitle, markaların reklam bütçesine dahildir. Bu nedenle bu sitelerden aldığınız e-postalarda, öne çıkmak isteyen markaların ürünlerin görürsünüz.

7. Görüntülü Reklamlar

Yoğun trafik alan karşılaştırma siteleri, markaların ürünlerini sayısız kişiye göstereceği bir vitrindir. Bu nedenle site ana sayfasında ya da kategori sayfalarında çıkan markalar, bu reklam panosunu kapmak için yüksek fiyat ödeyen markalardır. Doğrudan marka anlaşmalarından gelen bu gelir, karşılaştırma sitelerinin ana kazanç potansiyelini oluşturur.

8. Premium Abonelikler

Karşılaştırma siteleri, ücretsiz değildir. Büyük ve bilindik markaların yanı sıra küçük ölçekli markalara da yer veren bu siteler, müşterilerine farklı üyelik paketleri sunar. Sektörde ayakta kalmak ve rakipleriyle mücadele etmek isteyen küçük veya büyük ölçekli markaların her biri, belirli bir abonelik ücreti öder. Örneğin; marka logosunun büyüklüğü ya da ürün açıklamalarının belirginliği, bu paketlerin kapsamına göre değişebilir.

9. Altyapı Kiralama

Özellikle yoğun trafik alan fiyat karşılaştırma siteleri, bu trafiği kaldırmak için altyapıya ciddi yatırımlar yaparlar. Fiyatları anında çekerek analiz etmek ve yüksek kullanıcı yoğunluğuna rağmen çalışır halde kalmak, önemli bir altyapı gerektirir. Altyapısı konusunda lider olan siteler; daha sonra bu altyapıyı, kendi sitesinde minik bir karşılaştırma modülü kurmak isteyen başka sitelere kiralayarak gelir elde ederler.

10. Çapraz Satış

Seyahat, uçak ve konaklama gibi birbiriyle ilgili ürünler sunan karşılaştırma siteleri, çapraz satış adı verilen bir kazanç modülünden faydalanır. Buna göre; sitenin sunduğu bazı ürünler gerçekten avantajlı ya da uygun fiyatlıdır. Örneğin; site, uçak bileti satışından kâr etmemeyi seçebilir, ancak daha sonra sunduğu seyahat sigortası ya da araç kiralama gibi hizmetlerde ciddi bir komisyon elde eder. Uçak biletine düşük ücret ödeyen tüketici, bu tür ek hizmetleri almaya daha eğilimli olur ve site, doğrudan kazanç sağlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
