Kredi Notunu Düşüren O Alışkanlığın Hangisi?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 14:01

Herkes kredi notuna dikkat etmeye çalışıyor ama bazen beklenmedik durumlar yaşanabiliyor. Küçük gibi görünen alışkanlıklar zamanla büyük finansal hasarlara dönüşebiliyor. Peki senin, farkında olmadan kredi notunu düşüren o davranışın ne? Hadi öğrenelim! 👇

1. Kredi kartı ekstresi geldiğinde genelde ne yaparsın?

2. Kredi kartı limitin senin için ne ifade ediyor?

3. Aynı anda birden fazla borcun varsa ne yaparsın?

4. Peki, en çok hangisi için harcama yapıyorsun?

5. Otomatik ödeme talimatları hakkında ne düşünüyorsun?

6. Söyle bakalım, kredi notunu en son ne zaman kontrol ettin?

7. Harcamalarını düzenli olarak takip ediyor musun?

8. Son olarak, "Bu ay biraz sıkışığım!" dediğin durumda ne yaparsın?

Borçlarını ertelemek kredi notunu düşürüyor!

Senin kredi notunu düşüren şey, borçlarını sürekli ertelemen. Ödemelerini sürekli geciktiriyorsun ve bu gecikmeler direkt hanene eksi yazıyor! Sen aslında umursamaz değilsin, sadece disiplinsizsin. Bu gecikmelerin farkındasın ama aksiyon almıyorsun. İşin kötü tarafı, bu alışkanlık zamanla normalleşmiş. Açık konuşalım, bunu toparlaması imkansız değil ama bu kafayla devam edersen hep geriden gelebilirsin ve kredi notun kolay kolay düzelmez.

Minimum ödemeler yapmak kredi notunu düşürüyor!

“Hiç yoktan iyidir!” diye diye aslında kredi notunu sürekli düşürüyorsun. Minimum ödeyerek borcu azaltmıyorsun, sadece erteliyorsun! Faiz yükü büyüyor, kredi notun ise sessiz sessiz düşüyor. Kendi kendine “İdare ediyorum.” diyorsun ama bu idare değil! Bu alışkanlık seni uzun vadede finansal olarak kilitler. Minimum ödeme, konfor alanı gibi hissettirse de en büyük tuzaklardan biri. Bu nedenle, tüm ödemelerini doğru şekilde yapabileceğin bir harcama planı çıkarman gerekiyor.

Sürekli borç döngüsünde olman, kredi notunu düşürüyor!

Sen sürekli bir borç döngüsündesin, tam anlamıyla bir düzene giremediğin için kredi notun da bir türlü yükselemiyor. Kartını ödüyorsun ama sonra aynı hızla tekrar dolduruyorsun. Yani aslında hiçbir zaman gerçekten borçtan çıkmıyorsun! Banka gözünde bu, sürekli riskte olan bir profil demek. Kendini kontrol ettiğini düşünüyorsun ama aslında sadece bu döngüyü sürdürüyorsun. Bu da kredi notunun stabil bir şekilde yükselmesini engelliyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
