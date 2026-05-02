article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Değişimi Dikkat Çekti: Engin Altan Düzyatan'ın Estetik İddialarına Verdiği "Genetik" Yanıtı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 12:11

Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Engin Altan Düzyatan hakkında ortaya atılan estetik iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun estetik iddialarına verdiği yanıt ve değişimi sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı oyunculuğu ve özellikle Diriliş: Ertuğrul dizisiyle yakaladığı uluslararası ünle adından sıkça söz ettiren Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddialarla gündeme gelmişti.

Kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer alsa da asıl büyük çıkışını, dünya çapında fenomen haline gelen Diriliş: Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ertuğrul Bey karakteriyle yaptı. Bu rol sayesinde sadece Türkiye’de değil; Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Asya’da da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Seçtiği projelerle uzun yıllardır popülerliğini koruyan Düzyatan, aynı zamanda sunuculuk ve marka iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Özel hayatında ise Neslişah Alkoçlar ile evli olan oyuncu, iki çocuk babası.

Engin Altan Düzyatan, son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulan estetik iddialarına sonunda açıklık getirdi.

'Estetik operasyon dediğiniz cerrahi bir müdahaledir. Yani cerrahi bir müdahale yok suratımın hiçbir yerinde. Genlerim iyi, annem de 80 yaşına yaklaşıyor neredeyse; hala cildi güzeldir annemin. Tabii ki kendime bakıyorum, tabii ki cilt bakımı yaptırıyorum, tabii ki krem kullanıyorum, tabii ki birçok şey yapıyorum ama bütün bu hikaye bir tane fotoğraftan ortaya çıktı. O fotoğrafı da yüzlerce kere açıkladım aslında; bir sette 38 derece ateşle geldim, bütün suratım şiş...' şeklinde konuşan Engin Altan Düzyatan'ın 'genetik' yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın