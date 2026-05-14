Herkes Hayranı Sandı: Elon Musk'la Selfie Çeken Kişi Ünlü Milyarder Rakibi Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu bir heyetle Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Çin’de iş insanları ve politikacılarla buluşulan akşam yemeğinde dikkat çeken anlar yaşandı. 827 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ve hatta evrenin en zengin insanı olan Elon Musk’ın etrafı fotoğraf çektirmek isteyenlerle doldu.

Elon Musk’la selfie çektiren kişilerden birinin ise Xiaomi'nin sahibi, dünyanın en zengin 81’inci kişisi Lei Jun oldu.

Lei Jun’i Elon Muskla fotoğraf çektirdiği anlar gündem oldu. Musk’ın fotoğraf çekildiği sırada yaptığı mimikler ise dikkat çekti.