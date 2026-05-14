article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
e-Devlet’te Maaşını Hesaplayan Emekli Şoke Oluyor! Sadece EYT Değil, Asıl Tehlike Başka

e-Devlet’te Maaşını Hesaplayan Emekli Şoke Oluyor! Sadece EYT Değil, Asıl Tehlike Başka

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 13:51

Türkiye’de son dönemde kamuoyunun en çok tartıştığı konuların başında düşük emekli aylıkları geliyor. Sokakta, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde bu durumun faturası çoğunlukla EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesine kesilse de, madalyonun öteki yüzü çok daha farklı bir tabloyu işaret ediyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde emekli maaşlarının neden düşük olduğunu anlattı. Emekli maaşlarında 'EYT' yanılgısına dikkat çeken Erdursun, önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maaşını hesaplamak için e-Devlet'e giren emekli, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Maaşını hesaplamak için e-Devlet'e giren emekli, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Bugün henüz emekli olmamış milyonlarca çalışan, e-Devlet üzerinden erişilebilen “4A/4B Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” ekranına girdiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 

Yıllarca prim ödeyen, hatta yüksek kazanç üzerinden sisteme katkı sunan sigortalılar, karşılarında beklediklerinin çok altında rakamlar görüyor. Bu durum, düşük maaş sorununun sadece bugünün emeklilerini değil, geleceğin emeklilerini de etkiliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre Mevcut sistemdeki en çarpıcı detay ise gelir seviyesi ile emekli aylığı arasındaki bağın kopmuş olması. Erdursun, e-Devlet'te yer alan hesaplamaya dair şunları dedi:

'Bugün henüz emek­li olmamış milyonlarca çalışan da sistem üzerinden gelecekte alacağı emekli aylığını hesap­ladığında oldukça düşük ra­kamlarla karşılaşıyor.

Özellikle e-Devlet üzerinden yapılan hesaplamalar bunu net biçimde ortaya koyuyor.

4A kapsamında çalı­şan SSK’lılar '4A Emek­li Aylık Bilgisi Hesaplama', BAĞ-KUR sigortalıları ise '4B Emekli Aylık Bilgisi He­saplama' ekranından bugün itibarıyla bağlanabilecek emekli aylıklarını görebili­yor.

Sisteme giren çalışanla­rın önemli bir bölümü, yıllar­ca prim ödemelerine rağmen beklediklerinden çok daha düşük emekli aylıklarıyla kar­şılaşıyor.'

Asgari ücretin iki-üç katı maaş alan bir çalışanın sistemde görünen müstakbel aylığı çoğu zaman 20 bin TL bandında kalıyor. sgari ücretin 5-6 katı üzerinde brüt kazancı olan üst düzey çalışanlar bile 25 bin ile 30 bin TL arasındaki rakamlara mahkûm görünüyor. BAĞ-KUR cephesinde ise kendi primini cebinden ödeyen esnaf ve sanatkâr için durum çok daha iç karartıcı seviyelerde seyrediyor.

"1.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olan kişiler açısından da gelecekte bağlanacak emekli aylıkları oldukça düşük seviyelerde hesaplanıyor."

"1.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olan kişiler açısından da gelecekte bağlanacak emekli aylıkları oldukça düşük seviyelerde hesaplanıyor."

Düşük emekli maaşlarının kökenine inildiğinde, oklar 3 Mart 2023’teki EYT yasasını değil, 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan sistemsel değişikliği gösteriyor. EYT düzenlemesi hiç yapılmasaydı dahi, 2008 sonrası değişen 'aylık bağlama oranları' ve 'güncelleme katsayıları' nedeniyle maaşlar zaten erimeye devam edecekti. Bu sistemle birlikte büyümeden emekliye verilen payın azalması, ödenen primlerin maaşa yansıma gücünü zayıflattı.

Bu yapısal kriz sadece işçi ve esnafı vurmuyor. 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurları da gelecekte benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Kamu çalışanları, aktif çalışma dönemindeki gelirleri ile emeklilik dönemindeki maaşları arasında oluşacak devasa uçurumu şimdiden endişeyle takip ediyor.

"Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınması gerekiyor."

"Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınması gerekiyor."

Özgür Erdursun, sözlerini şöyle noktaladı:

'Dolayısıyla mesele yalnızca bugün emekli olmuş kişilerin düşük aylık alması değil. Asıl dikkat çekici olan nokta, he­nüz emekli olmamış çalışanla­rın da sistemde düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya olma­sıdır. Bu nedenle 'emekli sayısı arttı, EYT’liler emekli oldu, bu yüzden maaşlar düştü' yakla­şımı mevcut sorunu tam olarak açıklamıyor.

Çünkü sorun yalnızca emek­li sayısının artması olsaydı, bugün çalışan ve henüz emek­li olmamış kişilerin sistemde yüksek emekli aylıkları görme­si gerekirdi. Oysa mevcut tablo bunun tam tersini gösteriyor. Sistem bugün yalnızca mev­cut emeklilere değil, gelecekte emekli olacak milyonlarca çalı­şana da düşük emekli aylığı he­saplıyor.

EYT düzenlemesi sosyal gü­venlik sistemi üzerinde ek ma­liyet oluşturmuş olabilir. An­cak düşük emekli aylıklarının temel nedeni olarak yalnızca EYT’yi göstermek, sistemin ya­pısal sorunlarını göz ardı et­mek anlamına gelir. Çünkü bu­gün ortaya çıkan tablo, emek­li aylığı hesaplama sisteminin kendisinin düşük aylık üretme­ye başladığını açık şekilde orta­ya koyuyor.

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınma­sı gerekiyor. Özellikle çalışan­ların ödedikleri prim ile ala­cakları emekli aylığı arasında­ki bağın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde uzun yıllar çalışan, yüksek prim öde­yen milyonlarca kişi emeklilik döneminde ciddi gelir kaybı ya­şamaya devam edecek.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın