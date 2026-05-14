e-Devlet’te Maaşını Hesaplayan Emekli Şoke Oluyor! Sadece EYT Değil, Asıl Tehlike Başka

Düşük emekli maaşlarının kökenine inildiğinde, oklar 3 Mart 2023’teki EYT yasasını değil, 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan sistemsel değişikliği gösteriyor. EYT düzenlemesi hiç yapılmasaydı dahi, 2008 sonrası değişen 'aylık bağlama oranları' ve 'güncelleme katsayıları' nedeniyle maaşlar zaten erimeye devam edecekti. Bu sistemle birlikte büyümeden emekliye verilen payın azalması, ödenen primlerin maaşa yansıma gücünü zayıflattı.

Bu yapısal kriz sadece işçi ve esnafı vurmuyor. 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurları da gelecekte benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Kamu çalışanları, aktif çalışma dönemindeki gelirleri ile emeklilik dönemindeki maaşları arasında oluşacak devasa uçurumu şimdiden endişeyle takip ediyor.