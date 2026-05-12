Efsanelere İlham Veren Dev Kalamar Yeniden Aramızda: 25 Yıldır Görülmüyordu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 17:27

Denizcilik tarihinin en köklü efsanelerinden biri olan Kraken figürüne ilham veren dev kalamar türü Architeuthis dux, tam 25 yıllık bir aradan sonra Batı Avustralya’nın derin sularında yeniden tespit edildi. Curtin Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, okyanusun en gizemli canlılarından birinin bu bölgedeki mevcudiyetine dair somut kanıtları ortaya koydu. Araştırmacılar, doğrudan gözlem yapmanın son derece güç olduğu bu derin deniz habitatında, canlıların çevreye bıraktığı genetik izleri takip ederek bu önemli keşfe imza attı.

Kaynak

Kaynak: https://scitechdaily.com/giant-squid-...
Bilim insanları çevresel DNA teknolojisini kullanarak derin suların gizemli sakinlerini belirledi

Okyanusun karanlık bölgelerinde yaşamını sürdüren dev kalamarlar, bugüne dek genellikle kıyıya vuran ölü örnekler veya ispermeçet balinalarının sindirim sistemlerindeki kalıntılar aracılığıyla incelenebildi. Ancak son araştırmada, Schmidt Okyanus Enstitüsü’ne ait R/V Falkor gemisiyle yürütülen çalışmalarda su kolonlarından alınan örnekler analiz edildi. 'Environmental DNA' (eDNA) adı verilen yöntemle, canlının deri veya mukus yoluyla suya bıraktığı genetik materyaller incelenerek, dev kalamarın Cape Range ve Cloates kanyonlarındaki varlığı kesinleşti. Bu gelişme, bölgede çeyrek asırdır doğrulanmış bir kayıt bulunmaması nedeniyle bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Derin deniz kanyonlarında yürütülen çalışmalar bölgenin zengin biyoçeşitliliğini gözler önüne serdi

Yapılan kapsamlı analizler, dev kalamarın yanı sıra 11 farklı hayvan grubuna mensup 226 türe ait izlerin bulunduğunu gösterdi. Araştırma ekibi 1.200 kilometre kuzeydeki Nyinggulu kıyıları açıklarında nadir balık türleri, çeşitli mercanlar ve deniz memelilerine dair veriler topladı. Özellikle dev kalamarlar ile beslendiği bilinen pigme ispermeçet balinası ve Cuvier gagalı balinasına ait izlerin aynı ekosistemde saptanması, derin denizdeki besin zincirinin karmaşıklığını ve bölgenin ekolojik önemini kanıtlar nitelikte değerlendirildi.

Gelişmiş genetik yöntemler derin deniz ekosistemlerinin korunması ve anlaşılması için yeni imkanlar sunuyor

Dr. Georgia Nester ve Dr. Lisa Kirkendale’in açıklamalarına göre, elde edilen veriler Hint Okyanusu’nun doğusundaki en kuzey dev kalamar kaydı olarak kayıtlara geçti. Geleneksel yöntemlerle keşfedilmesi neredeyse imkansız olan bu devasa canlıların, modern genetik teknolojiler sayesinde yaşam alanları daha net şekilde belirlenebiliyor. Bilim dünyası, bu keşfin ardından derin deniz kanyonlarının henüz tanımlanmamış pek çok türe ev sahipliği yapabileceği ve korunması gereken kritik ekosistemler olduğu görüşünde birleşti.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
