Efsanelere İlham Veren Dev Kalamar Yeniden Aramızda: 25 Yıldır Görülmüyordu!
Denizcilik tarihinin en köklü efsanelerinden biri olan Kraken figürüne ilham veren dev kalamar türü Architeuthis dux, tam 25 yıllık bir aradan sonra Batı Avustralya’nın derin sularında yeniden tespit edildi. Curtin Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, okyanusun en gizemli canlılarından birinin bu bölgedeki mevcudiyetine dair somut kanıtları ortaya koydu. Araştırmacılar, doğrudan gözlem yapmanın son derece güç olduğu bu derin deniz habitatında, canlıların çevreye bıraktığı genetik izleri takip ederek bu önemli keşfe imza attı.
Bilim insanları çevresel DNA teknolojisini kullanarak derin suların gizemli sakinlerini belirledi
Derin deniz kanyonlarında yürütülen çalışmalar bölgenin zengin biyoçeşitliliğini gözler önüne serdi
Gelişmiş genetik yöntemler derin deniz ekosistemlerinin korunması ve anlaşılması için yeni imkanlar sunuyor
