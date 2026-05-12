Efsanelere İlham Veren Dev Kalamar Yeniden Aramızda: 25 Yıldır Görülmüyordu!

Dr. Georgia Nester ve Dr. Lisa Kirkendale’in açıklamalarına göre, elde edilen veriler Hint Okyanusu’nun doğusundaki en kuzey dev kalamar kaydı olarak kayıtlara geçti. Geleneksel yöntemlerle keşfedilmesi neredeyse imkansız olan bu devasa canlıların, modern genetik teknolojiler sayesinde yaşam alanları daha net şekilde belirlenebiliyor. Bilim dünyası, bu keşfin ardından derin deniz kanyonlarının henüz tanımlanmamış pek çok türe ev sahipliği yapabileceği ve korunması gereken kritik ekosistemler olduğu görüşünde birleşti.