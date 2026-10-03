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Terazi Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

4 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş'in ilişki alanındaki Satürn'le karşıt açı yapması bugün partnerinle aranızdaki rolleri ve sorumlulukları konuşmanı gerektirebilir. Bu sohbet zor gelse de ne istediğini açıkça söylemek, uzun vadede aranızdaki güveni artıracak. Ciddiyetini koruyup sıcaklığını kaybetmemek ise işin sırrı. Yönetici gezegenin Venüs retroda olduğu için bu ilişkide seni neyin mutlu ettiğini de sorgulayabilirsin; bu düşünceleri onunla paylaşmak ikinizi birbirinize yaklaştırır. Birbirinize karşı küçük jestler yapmayı da ihmal etmeyin.

Yalnızsan ciddiyetiyle öne çıkan, sözünü tutan biri ilgini çekebilir. Bu kişinin ciddiyeti sana güven verse de aceleyle bağlanmaktan kaçın. Önce onun değerlerini ve hayat planlarını tanıman, sana gerçekten uyup uymadığını görmeni kolaylaştıracak. Kendi sınırlarını korumayı da unutma. Karşılıklı saygı her şeyin temeli olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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