Eylül’ün ilk yarısı zihnini dinlendirmek, yalnız kalıp içsel bir detoks yapmak ve bedenine yük olan stresli alışkanlıklardan kurtulmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kendine açacağın bu dinlenme alanı sayesinde ayın ikinci yarısında Güneş burcuna geçtiğinde yüksek bir yaşam enerjisi ve tazelenmeyle parlayacaksın. Ay sonundaki Dolunay döneminde ise başkalarının mutluluğunu üstlenmenin yarattığı psikolojik yükü bırakarak ruhsal ve fiziksel dengeni korumalısın.