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Terazi Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Eylül ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Eylül ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Ayın ilk yarısında Başak Yeniayı ile arka planda yürüttüğün projeleri planlamak ve iş hayatındaki gereksiz yüklerden arınmak sana güç kazandıracak. Burcunda başlayan Güneş dönemiyle birlikte kariyerinde yeni hedefler koyabilir, özgüveninle daha görünür ve lider konumda yer alabilirsin. Ay sonunda karşıt burcun Koç’ta gerçekleşecek Dolunay ise iş ortaklıkların, sözleşmelerin ve mesleki iş birliklerinle ilgili belirsizlikleri sonlandırarak kendi bireysel duruşunu netleştirmene olanak sağlayacak.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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