23 Eylül’de Güneş’in burcuna geçmesiyle birlikte çekim gücün ve caziben tavan yapıyor, aşk hayatında sahne tamamen senin oluyor! Bir ilişkin varsa partnerinle 'ben' ve 'biz' dengesini kurup geleceğe dair adil kararlar alabilir, ancak kendi isteklerini geri plana atmamaya özen göstermelisin. Bekarsan, özellikle 26 Eylül Koç Dolunayı civarında hayatına girecek biri seni derinden etkileyebilir; bu süreçte fevri olmak yerine dengeli hareket ederek ikili ilişkilerinde tamam mı devam mı kararını cesaretle vereceksin.