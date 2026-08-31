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Terazi Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

23 Eylül’de Güneş’in burcuna geçmesiyle birlikte çekim gücün ve caziben tavan yapıyor, aşk hayatında sahne tamamen senin oluyor! Bir ilişkin varsa partnerinle 'ben' ve 'biz' dengesini kurup geleceğe dair adil kararlar alabilir, ancak kendi isteklerini geri plana atmamaya özen göstermelisin. Bekarsan, özellikle 26 Eylül Koç Dolunayı civarında hayatına girecek biri seni derinden etkileyebilir; bu süreçte fevri olmak yerine dengeli hareket ederek ikili ilişkilerinde tamam mı devam mı kararını cesaretle vereceksin.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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