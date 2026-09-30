Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi bu ay aşk hayatının merkezinde duruyor. Partnerinle birlikteysen ilişkiye koyduğun emeğin karşılığını alıp almadığını sorgulayabilirsin. Daha çok ilgi görmek, daha açık konuşulmak istemen gayet anlaşılır. Burcundaki Yeniay kendi ihtiyaçlarını tanıman için sana güç veriyor. Ay sonunda Venüs'ün burcuna geri dönmesiyle bu konuyu dile getirmek kolaylaşıyor; sitem etmek yerine ne istediğini açık cümlelerle söylersen karşılık bulursun. Satürn'ün Güneş'e karşıt durduğu ilk hafta ise sorumlulukların ikiniz arasında nasıl paylaşıldığına bakmanı istiyor.

Henüz bir ilişkin yoksa bu ay birine hemen yönelmek yerine kendi beklentilerini netleştirmen gerekiyor. Neyden hoşlandığını ve artık neyi kabul etmeyeceğini düşünmek için kendine zaman tanı. Eskiden ilgi duyduğun biri yeniden görünürse heyecanlanabilirsin; bu kez temponu sen belirle. Aslan'da yan yana ilerleyen Mars ile Jüpiter arkadaş buluşmalarını hareketlendirdiği için keyifli tanışmalar olabilir. Ciddi bir adım için Venüs'ün ileri gitmeye başlamasını beklemek sana huzur verir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…