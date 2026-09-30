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Terazi Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi bu ay aşk hayatının merkezinde duruyor. Partnerinle birlikteysen ilişkiye koyduğun emeğin karşılığını alıp almadığını sorgulayabilirsin. Daha çok ilgi görmek, daha açık konuşulmak istemen gayet anlaşılır. Burcundaki Yeniay kendi ihtiyaçlarını tanıman için sana güç veriyor. Ay sonunda Venüs'ün burcuna geri dönmesiyle bu konuyu dile getirmek kolaylaşıyor; sitem etmek yerine ne istediğini açık cümlelerle söylersen karşılık bulursun. Satürn'ün Güneş'e karşıt durduğu ilk hafta ise sorumlulukların ikiniz arasında nasıl paylaşıldığına bakmanı istiyor.

Henüz bir ilişkin yoksa bu ay birine hemen yönelmek yerine kendi beklentilerini netleştirmen gerekiyor. Neyden hoşlandığını ve artık neyi kabul etmeyeceğini düşünmek için kendine zaman tanı. Eskiden ilgi duyduğun biri yeniden görünürse heyecanlanabilirsin; bu kez temponu sen belirle. Aslan'da yan yana ilerleyen Mars ile Jüpiter arkadaş buluşmalarını hareketlendirdiği için keyifli tanışmalar olabilir. Ciddi bir adım için Venüs'ün ileri gitmeye başlamasını beklemek sana huzur verir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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