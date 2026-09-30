Para alanında geri giden Venüs yönetici gezegenin olduğu için bu ay maddi konular senin için özel bir önem taşıyor. Neye para harcadığına, kendine biçtiğin değere ve emeğinin hakkını alıp almadığına dürüstçe bakma zamanı. Çok çalışıp az kazandığını düşünüyorsan bunu dile getirmek için rakamları ve yaptığın işleri şimdiden bir dosyada topla. Mücevher, kozmetik ya da tasarım ürünleri gibi keyif alımlarını ve büyük alışverişleri Venüs ileri gidene kadar ertelemek sana kazandırır. Eski bir alacağın geri dönmesi ya da vazgeçtiğin bir gelir kapısının yeniden açılması mümkün. Burcundaki Yeniay kendi işini kurmak için tohum atmana izin veriyor, ama somut yatırımları bir sonraki aya bırak. Miras, kredi ya da ortak paralarla ilgili bir konu ise ayın son haftasındaki Dolunayla sonuçlanabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…