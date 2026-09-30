article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey Ekim Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Para alanında geri giden Venüs yönetici gezegenin olduğu için bu ay maddi konular senin için özel bir önem taşıyor. Neye para harcadığına, kendine biçtiğin değere ve emeğinin hakkını alıp almadığına dürüstçe bakma zamanı. Çok çalışıp az kazandığını düşünüyorsan bunu dile getirmek için rakamları ve yaptığın işleri şimdiden bir dosyada topla. Mücevher, kozmetik ya da tasarım ürünleri gibi keyif alımlarını ve büyük alışverişleri Venüs ileri gidene kadar ertelemek sana kazandırır. Eski bir alacağın geri dönmesi ya da vazgeçtiğin bir gelir kapısının yeniden açılması mümkün. Burcundaki Yeniay kendi işini kurmak için tohum atmana izin veriyor, ama somut yatırımları bir sonraki aya bırak. Miras, kredi ya da ortak paralarla ilgili bir konu ise ayın son haftasındaki Dolunayla sonuçlanabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Ay Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Terazi burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın