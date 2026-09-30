Burcundaki Yeniay bu ay bedenin için yeni bir başlangıç yapma fırsatı veriyor. Cildin ve belin ayın hassas bölgeleri; mevsim geçişiyle birlikte kuruluk, egzama ya da sivilce gibi cilt sorunları artabilir. Bir dermatolog kontrolü ve sade bir cilt bakım rutini bu ay iyi gelecek. Yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi estetik işlemler, dolgu ya da kalıcı dövme gibi kararlar için uygun değil; bunları bir sonraki aya bırak. Ayın başındaki Güneş ile Satürn karşıtlığı belin alt kısmında ağrıya ve böbrek bölgesinde hassasiyete yol açabilir; uzun süre oturduğun günlerde ara ara kalkıp yürü. Balık burcundaki sağlık alanın ayaklarına da dikkat çekiyor; topuk ağrısı yaşıyorsan ayakkabılarını değiştirmeyi düşün.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…