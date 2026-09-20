Sevgili Terazi, ortak bir hesapta adil bir çözüm bulman bu hafta kolaylaşıyor; kendi mevsiminde olman bu süreçte sana avantaj sağlıyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, finansal bir konuda daha girişken bir adım atabilir, bu adımın karşılığını kısa sürede alabilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…