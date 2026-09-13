Sevgili Terazi, bu hafta Venüs sizi karar vermeye zorluyor ve bu hiç de alışık olduğunuz bir şey değil. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Teraziler, uzun süredir askıda bıraktığı bir konuda artık taraf tutmak zorunda kalabilir; herkesi memnun etme çabası bu sefer işe yaramayabilir. Bekar Teraziler için hafta, iki seçenek arasında sıkışıp kalmak yerine kalbinizin gerçekten neyi istediğine kulak vermenin haftası. Estetik zevkiniz ve tatlı diliniz karşınızdakini kolayca etkiliyor, ama gerçek bağ kurmak için yüzeyin biraz altına inmeniz gerekiyor. Dengeyi dışarıda değil, önce kendi içinizde kurmayı deneyin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…