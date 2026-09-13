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Terazi Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs sizi karar vermeye zorluyor ve bu hiç de alışık olduğunuz bir şey değil. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Teraziler, uzun süredir askıda bıraktığı bir konuda artık taraf tutmak zorunda kalabilir; herkesi memnun etme çabası bu sefer işe yaramayabilir. Bekar Teraziler için hafta, iki seçenek arasında sıkışıp kalmak yerine kalbinizin gerçekten neyi istediğine kulak vermenin haftası. Estetik zevkiniz ve tatlı diliniz karşınızdakini kolayca etkiliyor, ama gerçek bağ kurmak için yüzeyin biraz altına inmeniz gerekiyor. Dengeyi dışarıda değil, önce kendi içinizde kurmayı deneyin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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