Sevgili Terazi, Yeniay burcunda gerçekleşirken yeni bir sağlıklı alışkanlık başlatmak için güçlü bir destek alıyorsun. Su tüketimini artırmak ve bel ile böbrek bölgesini korumak bu hafta öncelik olsun. Venüs retrosu seni özellikle tatlıya ve rafine karbonhidrata yönlendirebilir; abur cubur yerine meyve ya da kuruyemiş bulundurmak yardımcı olur. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı seni aniden hareketlendirebilir, merdiven çıkarken ya da koşarken ayak bileğine dikkat et. Hafta sonu bir spor planı ya da dans dersi yeni döngüye güzel bir başlangıç olur. Uyku saatini sabitlemek yeni alışkanlıkların tutmasını kolaylaştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…