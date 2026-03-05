Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs, burcuna adım atıyor! Şimdi ise tüm gözler senin üzerinde... Adeta sahne ışıkları seni aydınlatıyor ve iş hayatında pasif kalma ihtimalin ortadan kalkıyor. Bir teklif, bir davet veya cesur bir fikir, seni kalabalığın önüne çıkarabilir. Bu denli ön planda olmak, liderlik yeteneklerini sınayabilir ancak sen geri adım atmayı düşünmeyerek, hızla harekete geçeceksin.

Tabii bir de cuma enerjisi, rekabet ortamını kızıştırıyor. Üstelik bu rekabet de senin lehine işleyecek. Bugün, 'görünür olmak' senin için kazanç anlamına geliyor. İmajını yenilemek, bir sunum yapmak veya bir dosyayı yeniden düzenlemek, senin fark edilmeni sağlayacak. Zira Venüs, burcuna geçişi ile ve seni 'önce ben' diyerek önceliklerini belirlemeye teşvik ediyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise üzerinde adeta bir manyetik çekim var. Eğer bekar bir Koç burcuysan, bir bakışma bile kalp atışlarını hızlandırabilir. Tabii eğer ilişkin varsa, tutkulu ama biraz da sahiplenici bir akşam söz konusu olabilir. Ateş yükseliyor ve bu enerjinin kontrolü tamamen senin elinde olacak. Bu enerjiyi iyi yönetirsen şehvetli bir yakınlaşma; sahiplenmenin dozunu kaçırırsan ise kıskançlık krizleri dolu bir tartışma yaşanabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…