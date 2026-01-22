Milli Eğitim'den Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul İçin Dev Adım: Dersler Okul Dışına Taşınıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin derslerde işledikleri konuları müze, kütüphane ve bilim merkezleri gibi gerçek mekanlarla pekiştirmesini sağlayacak 'Okul Dışı Öğrenme' dijital platformunu tamamladı. Bu ay içerisinde yapılacak tanıtım toplantısıyla birlikte kamuoyuna sunulması beklenen proje, başlangıç aşamasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim paydaşlarını kapsayacak. Öğretmenler, müfredattaki konularla birebir örtüşen dış mekanlara sistem üzerinden tek bir tuşla ulaşarak, bu alanları sanal turlar ve görsel materyaller eşliğinde derslerine entegre edebilecek.

Platformun temel amacı, öğrenciyi sınıf içinde sadece dinleyici konumunda tutan ve ezbere dayalı olan klasik yöntemlerin yerine, keşfetmeye ve görselliğe dayalı bir model inşa etmek. Sadece öğretmenler için değil, veliler ve öğrenciler için de bir rehber niteliği taşıyacak olan bu sistem, eğitim materyallerini tek bir merkezde toplayacak. Böylece dersler, okul binalarının dışındaki sosyal ve kültürel mekanlarla desteklenerek daha kalıcı ve ilgi çekici hale getirilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini de desteklemesi beklenen bu dijital hamleyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler en önemli kültür ve bilim merkezlerini ekranları başından keşfetme imkanına kavuşacak.