article/comments
article/share
Milli Eğitim'den Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul İçin Dev Adım: Dersler Okul Dışına Taşınıyor!

Milli Eğitim'den Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul İçin Dev Adım: Dersler Okul Dışına Taşınıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 07:23 Son Güncelleme: 22.01.2026 - 08:04

Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarındaki teorik bilgileri hayatın içine taşımak amacıyla 'Okul Dışı Öğrenme' platformunu erişime açıyor. Müze, kütüphane ve bilim merkezlerini dijital bir çatı altında toplayan bu yeni sistemle, öğrenciler ezberden uzaklaşarak yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak.

Kaynak: Mahmut Özay - Türkiye Gazetesi

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/eg...
Türkiye’deki eğitim sisteminde geleneksel sınıf anlayışını dijital dünyayla birleştirecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Türkiye’deki eğitim sisteminde geleneksel sınıf anlayışını dijital dünyayla birleştirecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin derslerde işledikleri konuları müze, kütüphane ve bilim merkezleri gibi gerçek mekanlarla pekiştirmesini sağlayacak 'Okul Dışı Öğrenme' dijital platformunu tamamladı. Bu ay içerisinde yapılacak tanıtım toplantısıyla birlikte kamuoyuna sunulması beklenen proje, başlangıç aşamasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim paydaşlarını kapsayacak. Öğretmenler, müfredattaki konularla birebir örtüşen dış mekanlara sistem üzerinden tek bir tuşla ulaşarak, bu alanları sanal turlar ve görsel materyaller eşliğinde derslerine entegre edebilecek.

Platformun temel amacı, öğrenciyi sınıf içinde sadece dinleyici konumunda tutan ve ezbere dayalı olan klasik yöntemlerin yerine, keşfetmeye ve görselliğe dayalı bir model inşa etmek. Sadece öğretmenler için değil, veliler ve öğrenciler için de bir rehber niteliği taşıyacak olan bu sistem, eğitim materyallerini tek bir merkezde toplayacak. Böylece dersler, okul binalarının dışındaki sosyal ve kültürel mekanlarla desteklenerek daha kalıcı ve ilgi çekici hale getirilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini de desteklemesi beklenen bu dijital hamleyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler en önemli kültür ve bilim merkezlerini ekranları başından keşfetme imkanına kavuşacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
