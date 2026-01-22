onedio
article/comments
article/share
Avrupa’da İki Ülke Birleşiyor! Cumhurbaşkanı da Açıkladı, Avrupa’da Harita Değişecek!

Avrupa'da İki Ülke Birleşiyor! Cumhurbaşkanı da Açıkladı, Avrupa'da Harita Değişecek!

Ali Can YAYCILI
22.01.2026 - 09:06
22.01.2026 - 09:06

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Romanya ile birleşme konusundaki sıcak mesajları, Avrupa siyasetinde kartların yeniden karılmasına neden oldu. Halkın henüz tam destek vermediği bu tarihi adımın, bölgedeki ayrılıkçı hareketleri tetiklemesinden ve kıtanın haritasını kalıcı olarak değiştirmesinden endişe ediliyor.

Küresel ölçekte çatışma ve gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde, Doğu Avrupa’da iki komşu ülkenin sınırları ortadan kaldırma ihtimali uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi.

Küresel ölçekte çatışma ve gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde, Doğu Avrupa'da iki komşu ülkenin sınırları ortadan kaldırma ihtimali uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Romanya ile tek bir devlet çatısı altında birleşme fikrine açık olduklarını belirterek, bu yöndeki bir halk oylamasında tercihinin birleşmeden yana olacağını resmen ilan etti. Kişinev yönetiminin bu stratejik hamlesinin arkasında yatan temel motivasyonun, Avrupa Birliği üyeliği sürecini hızlandırmak ve Batı ittifakı içinde daha güvenli bir konuma ulaşmak olduğu ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde yankı uyandıran bu açıklamalara rağmen, Moldova toplumunda birleşme fikri henüz tam bir mutabakata dönüşmüş değil. Kamuoyu araştırmaları halkın yaklaşık yüzde 30’unun bu tarihi karara sıcak baktığını gösterirken, Cumhurbaşkanı Sandu da mevcut anket sonuçlarının birleşme için yeterli toplumsal zeminin oluşmadığına işaret ettiğini kabul etti. 

Ancak uzmanlar, bölgede yaşanabilecek olası bir askeri veya siyasi krizin, kamuoyundaki tereddütleri bir kenara iterek birleşme sürecini kaçınılmaz bir hale getirebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, iki ülkenin bir araya gelme ihtimali bölgedeki ayrılıkçı bölgelerin direnişiyle karşı karşıya kalmış durumda. Rusya’nın siyasi desteğini arkasına alan Transdinyester ve Gagavuzya temsilcileri, Moldova’nın devlet statüsünde yaşanacak herhangi bir değişimin kendilerine bağımsızlık yolunu açacağını savundu. Bu bölgeler, Kişinev’in Romanya ile bütünleşmesi halinde kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanacaklarını ve Moldova’dan tamamen kopacaklarını duyurdu.

Toplumsal yapıda ise çift kutuplu bir görünüm hakimiyetini koruyor. Moldova’da yaklaşık 1,5 milyon kişinin halihazırda Romanya vatandaşlığına sahip olması iki toplum arasındaki kültürel ve hukuki bağları kuvvetlendirirken, Rusça konuşan nüfusun yoğunluğu ve Moskova’nın bölgedeki nüfuzu entegrasyon sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Uzmanlar, sınırların değişmesinin sadece iki ülkeyi değil, tüm bölge dengelerini sarsabilecek hassas bir süreci tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
