Avrupa’da İki Ülke Birleşiyor! Cumhurbaşkanı da Açıkladı, Avrupa’da Harita Değişecek!
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Romanya ile birleşme konusundaki sıcak mesajları, Avrupa siyasetinde kartların yeniden karılmasına neden oldu. Halkın henüz tam destek vermediği bu tarihi adımın, bölgedeki ayrılıkçı hareketleri tetiklemesinden ve kıtanın haritasını kalıcı olarak değiştirmesinden endişe ediliyor.
Küresel ölçekte çatışma ve gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde, Doğu Avrupa’da iki komşu ülkenin sınırları ortadan kaldırma ihtimali uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi.
