Avrupa’da İki Ülke Birleşiyor! Cumhurbaşkanı da Açıkladı, Avrupa’da Harita Değişecek!

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Romanya ile tek bir devlet çatısı altında birleşme fikrine açık olduklarını belirterek, bu yöndeki bir halk oylamasında tercihinin birleşmeden yana olacağını resmen ilan etti. Kişinev yönetiminin bu stratejik hamlesinin arkasında yatan temel motivasyonun, Avrupa Birliği üyeliği sürecini hızlandırmak ve Batı ittifakı içinde daha güvenli bir konuma ulaşmak olduğu ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde yankı uyandıran bu açıklamalara rağmen, Moldova toplumunda birleşme fikri henüz tam bir mutabakata dönüşmüş değil. Kamuoyu araştırmaları halkın yaklaşık yüzde 30’unun bu tarihi karara sıcak baktığını gösterirken, Cumhurbaşkanı Sandu da mevcut anket sonuçlarının birleşme için yeterli toplumsal zeminin oluşmadığına işaret ettiğini kabul etti.

Ancak uzmanlar, bölgede yaşanabilecek olası bir askeri veya siyasi krizin, kamuoyundaki tereddütleri bir kenara iterek birleşme sürecini kaçınılmaz bir hale getirebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, iki ülkenin bir araya gelme ihtimali bölgedeki ayrılıkçı bölgelerin direnişiyle karşı karşıya kalmış durumda. Rusya’nın siyasi desteğini arkasına alan Transdinyester ve Gagavuzya temsilcileri, Moldova’nın devlet statüsünde yaşanacak herhangi bir değişimin kendilerine bağımsızlık yolunu açacağını savundu. Bu bölgeler, Kişinev’in Romanya ile bütünleşmesi halinde kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanacaklarını ve Moldova’dan tamamen kopacaklarını duyurdu.

Toplumsal yapıda ise çift kutuplu bir görünüm hakimiyetini koruyor. Moldova’da yaklaşık 1,5 milyon kişinin halihazırda Romanya vatandaşlığına sahip olması iki toplum arasındaki kültürel ve hukuki bağları kuvvetlendirirken, Rusça konuşan nüfusun yoğunluğu ve Moskova’nın bölgedeki nüfuzu entegrasyon sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Uzmanlar, sınırların değişmesinin sadece iki ülkeyi değil, tüm bölge dengelerini sarsabilecek hassas bir süreci tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.