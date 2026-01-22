En Düşük Emekli Aylığı Yüzde 18,4 Zamla 20 Bin Liraya Yükseldi

Tam adıyla “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 7. maddesi uyarınca, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi.

Ocak ayı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmişti. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 zam yapılmış oldu.

Böylece yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin lira olacak.

4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı düzenleme, ocak ayı ile birlikte geçerli olacak ve emeklilere zam farkı da ödenecek.