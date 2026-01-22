onedio
En Düşük Emekli Aylığı Yüzde 18,4 Zamla 20 Bin Liraya Yükseldi

En Düşük Emekli Aylığı Yüzde 18,4 Zamla 20 Bin Liraya Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.01.2026 - 09:29

En düşük emekli aylığı ile ilgili yapılan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,4 zamla birlikte 20 bin liraya yükseltildi. Zam, ocak ayını da kapsayacak ve emeklilere ocak ayı zam farkı da ödenecek.

Hükümetin en düşük emekli aylığı ile ilgili yaptığı çalışma komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu’na gelmişti.

Tam adıyla “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 7. maddesi uyarınca, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi.

Ocak ayı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmişti. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 zam yapılmış oldu.

Böylece yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin lira olacak.

4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı düzenleme, ocak ayı ile birlikte geçerli olacak ve emeklilere zam farkı da ödenecek.

