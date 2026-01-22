Grönland Anlaşmasında Tüm Vatandaşlara 1 Milyon Dolar Ödeme Yapılacağı İddiası

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat’ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

ABD’nin gümrük tarifelerinde geri adım atması sonrasında altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.