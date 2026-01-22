Grönland Anlaşmasında Tüm Vatandaşlara 1 Milyon Dolar Ödeme Yapılacağı İddiası
ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta yaptığı konuşma sonrasında Grönland için NATO ile vardığı “çerçeve anlaşmasının” uzun vadeli olacağını söyledi. Trump’ın anlaşmasında, Grönland’da yaşayan toplam 57 bin kişiye kişi başı 1 milyon dolar ödeme yapılacağı maddesinin de olduğu iddia edildi.
Donald Trump, dün Avrupa Birliği ve NATO için sert sözler söylese de Grönland için askeri operasyonun masada olmadığını ifade etti.
Anlaşmada herkese 1 milyon dolar ödenecek iddiası
