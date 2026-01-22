onedio
Grönland Anlaşmasında Tüm Vatandaşlara 1 Milyon Dolar Ödeme Yapılacağı İddiası

Grönland Anlaşmasında Tüm Vatandaşlara 1 Milyon Dolar Ödeme Yapılacağı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 10:48

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta yaptığı konuşma sonrasında Grönland için NATO ile vardığı “çerçeve anlaşmasının” uzun vadeli olacağını söyledi. Trump’ın anlaşmasında, Grönland’da yaşayan toplam 57 bin kişiye kişi başı 1 milyon dolar ödeme yapılacağı maddesinin de olduğu iddia edildi.

Donald Trump, dün Avrupa Birliği ve NATO için sert sözler söylese de Grönland için askeri operasyonun masada olmadığını ifade etti.

Donald Trump, dün Avrupa Birliği ve NATO için sert sözler söylese de Grönland için askeri operasyonun masada olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat’ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

ABD’nin gümrük tarifelerinde geri adım atması sonrasında altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmada herkese 1 milyon dolar ödenecek iddiası

Anlaşmada herkese 1 milyon dolar ödenecek iddiası

İngiliz Daily Mail ise Trump ile NATO arasındaki “çerçeve anlaşmanın” detaylarını yazdı. Gazeteye göre anlaşma kapsamında, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’da yaşayan 57 bin kişiye ABD’ye katılmaları halinde kişi başı 1 milyon dolar ödeme yapılması da planlanıyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
