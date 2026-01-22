onedio
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (Vatandaşlık Maaşı) ile İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (Vatandaşlık Maaşı) ile İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.01.2026 - 13:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin bu yıl içinde bazı pilot illerde hayata geçirileceğini açıklamıştı. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen sistemle ilgili yeni detayları, eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar paylaştı. Buna göre, geçim indeksi altında kalan hanelere aylık düzenli ödeme yapılacak.

Gazeteci Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin 2027 yılının başında maaşlara yönelik iyileştirici tedbirler uygulamayı planladığını belirtti.

Gazeteci Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin 2027 yılının başında maaşlara yönelik iyileştirici tedbirler uygulamayı planladığını belirtti.

Tayyar, geçtiğimiz günlerde duyurulan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için hazırlıkların başladığını da ifade etti.

Buna göre bakanlık, her hanenin gelir ve servet haritasını çıkaracak. Türkiye geneli ve il bazında ortalama bir geçim indeksi belirlenecek. Geliri bu geçim indeksinin altında kalan hanelere, aradaki fark her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak.

Vatandaşlık maaşından emeklilerin de yararlanacağı belirtildi.

Kamu çalışanlarına seyyanen zam olacak mı?

Şamil Tayyar, “Tüm kamu çalışanlarına yönelik maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen reform paketinin yıl sonuna doğru Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.” ifadelerini de kullandı.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı

Şamil Tayyar'ın paylaşımı
twitter.com

'En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını öngören teklif, meclisten geçti.

Kimse memnun değil.

Sadece emekliler değil tüm dar ve sabit gelirliler, ekonomik zorluk yaşıyor.

Ekonomi yönetimi, bütçe disiplinini bu yıl da bozmadan devam etmeyi, ücretli/maaşlı kesime yönelik iyileştirici tedbirleri

ağırlıklı 2027 yılı başından itibaren uygulamayı planlıyor.

Bu arada Şimşek bakanın açıkladığı ‘gelir tamamlayıcı aile destek sistemi’ denilen yeni paket için hazırlıklar başladı.

Bu bağlamda her hanenin ‘gelir ve servet haritası’ belirlenirken, ortalama geçim indeksi tespit edilecek.

Geliri bu geçim indeksinin altında olanlara aradaki fark, her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak.

Misal.

Hane geliri 20 bin lira, geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark ilgiliye ödenecek.

Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek.

Bir nevi sosyal maaş.

Sürekli takip edilecek, zaman içinde geliri artanlar sistemden çıkarılacak.

Bu yıl Haziran veya Temmuz ayında iki üç ili kapsayacak şekilde pilot bölge uygulamasına geçilme ihtimali de var.

Ayrıca, tüm kamu çalışanlarına yönelik maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen reform paketinin yıl sonuna doğru meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

İnşallah, bu hazırlıklar, yılların derin tahribatını telafi edici ve toplumsal refahı arttırıcı nitelikte olur.

Olursa, siyasetin rotası da değişir.'

