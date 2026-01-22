Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (Vatandaşlık Maaşı) ile İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin bu yıl içinde bazı pilot illerde hayata geçirileceğini açıklamıştı. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen sistemle ilgili yeni detayları, eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar paylaştı. Buna göre, geçim indeksi altında kalan hanelere aylık düzenli ödeme yapılacak.
Gazeteci Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin 2027 yılının başında maaşlara yönelik iyileştirici tedbirler uygulamayı planladığını belirtti.
