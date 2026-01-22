Emeklilere Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilere zam farklarının yarın yatırılacağını açıkladı.
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrasında emekliler, zam farklarını ne zaman alacağını merak ediyordu.
