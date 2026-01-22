onedio
Emeklilere Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

Emeklilere Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 15:27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilere zam farklarının yarın yatırılacağını açıkladı.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrasında emekliler, zam farklarını ne zaman alacağını merak ediyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilerin 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan emeklilerin 2025 yılı ek ödemelerinin 23 Ocak Cuma günü yatırılacağını açıkladı.

Emekliler, zam farklarını maaşlarını aldıkları banka ve PTT şubelerinden alabilecek.

