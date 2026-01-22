onedio
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası 2026’nın İlk Faiz Kararını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 14:01

Merkez Bankası 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürdü. Faiz yüzde 37'ye indirildi.

Yılın ilk faiz kararı ne oldu?

Yılın ilk faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 38’den yüzde 37’ye indirildi.

Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a; gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirildi.

Faiz kararı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle devam etti:

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle devam etti:

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir.

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
