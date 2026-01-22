Merkez Bankası 2026’nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürdü. Faiz yüzde 37'ye indirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın ilk faiz kararı ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle devam etti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın