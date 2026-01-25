onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ubisoft’ta İşten Ayrılmalar Artıyor: Deneyimli Çalışanlar Şirketi Terk Ediyor

Ubisoft’ta İşten Ayrılmalar Artıyor: Deneyimli Çalışanlar Şirketi Terk Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 16:31

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft, son dönemde aldığı radikal kararlar ve maliyet odaklı yeniden yapılanma süreciyle gündemde. İptal edilen projeler, art arda gelen ertelemeler ve belirsizlikler, şirket içindeki çalışanların moralini ciddi şekilde etkiledi. Sektöre yakın kaynaklar, özellikle deneyimli geliştiricilerin işten ayrılma hazırlığı yaptığını ve yeni fırsatları değerlendirmeye başladığını aktarıyor. Bu durum, Ubisoft’un hem prestiji hem de üretim kapasitesi açısından uzun vadeli riskler oluşturuyor.

Kaynak: https://www.lemonde.fr/en/pixels/arti...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyun dünyasının en köklü şirketlerinden Ubisoft, son dönemde aldığı sert kararların ardından bu kez şirket içinden yükselen tepkilerle gündemde.

Oyun dünyasının en köklü şirketlerinden Ubisoft, son dönemde aldığı sert kararların ardından bu kez şirket içinden yükselen tepkilerle gündemde.

İptal edilen projeler, art arda gelen erteleme kararları ve maliyet odaklı yeniden yapılanma süreci, stüdyolar genelinde ciddi bir huzursuzluk yarattı.

Şirket yönetiminin uygulamaya koyduğu tasarruf politikaları, çalışanlar arasında güven krizine yol açarken, iç iletişim kanallarında üst yönetime yönelik eleştirilerin dozu giderek artıyor. Sektöre yakın kaynaklar, stüdyo içindeki motivasyonun ciddi biçimde düştüğünü ve uzun yıllardır süregelen kurumsal bağlılığın zedelendiğini aktarıyor.

Deneyimli İsimler Ayrılık Sinyali Veriyor

Deneyimli İsimler Ayrılık Sinyali Veriyor

Ubisoft bünyesinde görev yapan çok sayıda kıdemli geliştiricinin gelecek planlarını gözden geçirmeye başladığı belirtiliyor. Çalışanların bir kısmının aktif olarak yeni iş fırsatlarını değerlendirdiği, olası işten çıkarmalara karşı hazırlık yaptığı kulislerde konuşuluyor. Uzmanlar, bu sürecin şirket için yalnızca imaj kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir yetenek kaybı anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor.

Sektörde “beyin göçü” olarak nitelendirilen bu tablo, Ubisoft’un üretim kapasitesi ve yaratıcı gücü açısından uzun vadeli riskler barındırıyor.

Belirsizlik Gölgesinde Kalan Projeler

Şirket içindeki kriz, yalnızca iptal edilen projelerle sınırlı değil. Ertelenen büyük yapımlar ve geleceği netleşmeyen köklü oyun markaları, çalışanlar üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda. Bir dönem sektörün en istikrarlı yayıncılarından biri olarak gösterilen Ubisoft’un, bugün iç dengelerini korumakta zorlandığı görülüyor.

Yaşanan bu belirsizliğin, firmanın önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı oyunların kalitesine ve takvimine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın