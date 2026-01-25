Ubisoft’ta İşten Ayrılmalar Artıyor: Deneyimli Çalışanlar Şirketi Terk Ediyor

Ubisoft bünyesinde görev yapan çok sayıda kıdemli geliştiricinin gelecek planlarını gözden geçirmeye başladığı belirtiliyor. Çalışanların bir kısmının aktif olarak yeni iş fırsatlarını değerlendirdiği, olası işten çıkarmalara karşı hazırlık yaptığı kulislerde konuşuluyor. Uzmanlar, bu sürecin şirket için yalnızca imaj kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir yetenek kaybı anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor.

Sektörde “beyin göçü” olarak nitelendirilen bu tablo, Ubisoft’un üretim kapasitesi ve yaratıcı gücü açısından uzun vadeli riskler barındırıyor.

Belirsizlik Gölgesinde Kalan Projeler

Şirket içindeki kriz, yalnızca iptal edilen projelerle sınırlı değil. Ertelenen büyük yapımlar ve geleceği netleşmeyen köklü oyun markaları, çalışanlar üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda. Bir dönem sektörün en istikrarlı yayıncılarından biri olarak gösterilen Ubisoft’un, bugün iç dengelerini korumakta zorlandığı görülüyor.

Yaşanan bu belirsizliğin, firmanın önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı oyunların kalitesine ve takvimine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.