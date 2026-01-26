Milyonları İlgilendiriyor: WhatsApp'a Ücretli Abonelik Sistemi Geleceği İddia Edildi
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta köklü bir değişiklik gündemde. Uygulamanın yeni sürümlerinde ortaya çıkan teknik detaylar, reklamsız kullanım için ücretli bir abonelik sisteminin test edildiğine işaret ediyor. Meta’nın reklam entegrasyonunu genişletme planlarıyla birlikte değerlendirilen bu adım WhatsApp’ın bugüne kadar benimsediği ücretsiz kullanım anlayışında önemli bir kırılma yaratabilir.
WhatsApp’ta reklam entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürerken, Meta’nın kullanıcılar için reklamsız bir abonelik modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Bilindiği üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar bölümünde reklam göstermeye başlamış ve bu karar kullanıcılar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.
