Milyonları İlgilendiriyor: WhatsApp'a Ücretli Abonelik Sistemi Geleceği İddia Edildi

Meta’nın, reklam politikasından vazgeçmek yerine, reklamsız kullanım için ücretli bir seçenek sunarak kullanıcıya tercih hakkı tanımayı planladığı değerlendiriliyor.

Henüz aboneliğin ücreti, kapsamı ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik modellerini sınırlı bölgelerde hayata geçirdiği biliniyor. Bu nedenle WhatsApp’taki reklamsız aboneliğin de küresel çapta değil, kademeli bir şekilde kullanıma sunulması olası görünüyor.

WhatsApp cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ancak uygulama kodlarında ortaya çıkan bu detaylar, WhatsApp’ta ücretli ve reklamsız bir kullanım seçeneğinin yakın gelecekte gündeme gelebileceğine işaret ediyor.