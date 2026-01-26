onedio
Milyonları İlgilendiriyor: WhatsApp'a Ücretli Abonelik Sistemi Geleceği İddia Edildi

whatsapp
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 20:34

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta köklü bir değişiklik gündemde. Uygulamanın yeni sürümlerinde ortaya çıkan teknik detaylar, reklamsız kullanım için ücretli bir abonelik sisteminin test edildiğine işaret ediyor. Meta’nın reklam entegrasyonunu genişletme planlarıyla birlikte değerlendirilen bu adım WhatsApp’ın bugüne kadar benimsediği ücretsiz kullanım anlayışında önemli bir kırılma yaratabilir.

Kaynak: https://www.thenews.com.pk/latest/138...
WhatsApp’ta reklam entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürerken, Meta’nın kullanıcılar için reklamsız bir abonelik modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Uygulamanın yeni sürümlerinde tespit edilen ifadeler, reklam görmek istemeyen kullanıcılar için ücretli bir alternatifin gündemde olduğunu gösteriyor.

WhatsApp’ın 2.26.3.9 numaralı sürümünde yapılan incelemelere göre, özellikle Durum ve Kanallar sekmesinde yer alan reklamların kaldırılmasına yönelik bir abonelik seçeneği test ediliyor. Uygulama içindeki metinler, bu abonelik aktif edildiğinde söz konusu alanlardaki reklamların tamamen devre dışı bırakılabileceğine işaret ediyor.

Bilindiği üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar bölümünde reklam göstermeye başlamış ve bu karar kullanıcılar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Meta’nın, reklam politikasından vazgeçmek yerine, reklamsız kullanım için ücretli bir seçenek sunarak kullanıcıya tercih hakkı tanımayı planladığı değerlendiriliyor.

Henüz aboneliğin ücreti, kapsamı ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik modellerini sınırlı bölgelerde hayata geçirdiği biliniyor. Bu nedenle WhatsApp’taki reklamsız aboneliğin de küresel çapta değil, kademeli bir şekilde kullanıma sunulması olası görünüyor.

WhatsApp cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ancak uygulama kodlarında ortaya çıkan bu detaylar, WhatsApp’ta ücretli ve reklamsız bir kullanım seçeneğinin yakın gelecekte gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Metehan Bozkurt
