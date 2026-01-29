2032’de Ay’a Çarpması Beklenen Asteroid Bilim Dünyasını İkiye Böldü
2032 yılında Ay’a çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 adlı asteroid, uzay araştırmalarının odağına yerleşti. Dünya için doğrudan bir risk oluşturmayan gök cisminin Ay ile çarpışma olasılığı, ortaya çıkarabileceği bilimsel veriler ve yörünge güvenliği açısından yaratabileceği etkiler nedeniyle yakından izleniyor. Uzmanlar, bu olası çarpışmanın hem önemli fırsatlar hem de dikkatle yönetilmesi gereken riskler barındırdığına dikkat çekiyor.
2032 yılında Ay’a çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 adlı asteroid, gökbilimcileri ikiye böldü.
Yörünge Güvenliği İçin Ciddi Riskler Masada
