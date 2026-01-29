onedio
2032’de Ay’a Çarpması Beklenen Asteroid Bilim Dünyasını İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 09:09

2032 yılında Ay’a çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 adlı asteroid, uzay araştırmalarının odağına yerleşti. Dünya için doğrudan bir risk oluşturmayan gök cisminin Ay ile çarpışma olasılığı, ortaya çıkarabileceği bilimsel veriler ve yörünge güvenliği açısından yaratabileceği etkiler nedeniyle yakından izleniyor. Uzmanlar, bu olası çarpışmanın hem önemli fırsatlar hem de dikkatle yönetilmesi gereken riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Kaynak: https://science.nasa.gov/blogs/planet...
2032 yılında Ay’a çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 adlı asteroid, gökbilimcileri ikiye böldü.

Yaklaşık 60 metre çapındaki bu gök cisminin Dünya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı kesinleşirken, Ay ile çarpışma olasılığının yüzde 4 seviyesinde seyretmesi bilim çevrelerinde hem endişe hem de büyük bir merak uyandırıyor.

Uzmanlara göre olası bir çarpışma, orta ölçekli bir termonükleer patlamaya eşdeğer bir enerji açığa çıkaracak. Bu etkiyle Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre çapında yeni bir krater oluşması bekleniyor. Olayın, Pasifik bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek kadar belirgin olacağı öngörülüyor.

Ay’ın Derinlikleri İlk Kez Bu Kadar Net Görülebilir

Çarpışma sırasında oluşacak sismik dalgalar, Ay’ın iç yapısına dair bugüne kadar elde edilemeyen verilerin kapısını aralayacak. Ay genelinde hissedilmesi beklenen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, çekirdek ve katman yapısının daha net anlaşılmasına katkı sağlayacak.

James Webb Uzay Teleskobu başta olmak üzere gelişmiş gözlem sistemleri, çarpışma sonrası oluşacak eriyik alanın soğuma sürecini anbean takip edecek. Bu süreç, krater oluşum mekanizmaları ve Ay yüzeyinin evrimi hakkında benzersiz bilimsel veriler sunacak.

Yörünge Güvenliği İçin Ciddi Riskler Masada

Ancak bu kozmik olayın potansiyel riskleri de göz ardı edilmiyor. Çarpışma sonrası Ay yüzeyinden kopacak toz ve kaya parçalarının bir kısmının Dünya yörüngesine doğru hareket etmesi bekleniyor. Yaklaşık 400 kilogramlık enkazınyörüngeye girmesi, haberleşme, navigasyon ve internet altyapısını oluşturan uydu sistemleri için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Uzmanlar, bu durumun zincirleme çarpışmalara yol açabilecek Kessler Sendromu riskini gündeme taşıyabileceğini belirtiyor. Öte yandan, atmosfere giren parçaların saatte milyonlara varan meteor geçişleri oluşturması, nadir görülen bir görsel şölen de sunabilir.

Asteroid Saptırma Senaryosu Gündemde

Olası riskleri minimize etmek isteyen bazı uzay ajansları, asteroidin rotasının değiştirilmesine yönelik saptırma görevlerini değerlendirmeye başladı. 2028 yılında gerçekleşecek yakın geçiş sırasında yapılacak hassas ölçümler, böyle bir müdahalenin gerekli olup olmadığını netleştirecek.

Bilim insanları, insanlık için paha biçilemez veriler sunabilecek bu çarpışmayı izlemek ile uzay altyapısını koruma sorumluluğu arasında kritik bir karar aşamasına girildiğini vurguluyor.

