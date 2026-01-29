2032’de Ay’a Çarpması Beklenen Asteroid Bilim Dünyasını İkiye Böldü

Yaklaşık 60 metre çapındaki bu gök cisminin Dünya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı kesinleşirken, Ay ile çarpışma olasılığının yüzde 4 seviyesinde seyretmesi bilim çevrelerinde hem endişe hem de büyük bir merak uyandırıyor.

Uzmanlara göre olası bir çarpışma, orta ölçekli bir termonükleer patlamaya eşdeğer bir enerji açığa çıkaracak. Bu etkiyle Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre çapında yeni bir krater oluşması bekleniyor. Olayın, Pasifik bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek kadar belirgin olacağı öngörülüyor.

Ay’ın Derinlikleri İlk Kez Bu Kadar Net Görülebilir

Çarpışma sırasında oluşacak sismik dalgalar, Ay’ın iç yapısına dair bugüne kadar elde edilemeyen verilerin kapısını aralayacak. Ay genelinde hissedilmesi beklenen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, çekirdek ve katman yapısının daha net anlaşılmasına katkı sağlayacak.

James Webb Uzay Teleskobu başta olmak üzere gelişmiş gözlem sistemleri, çarpışma sonrası oluşacak eriyik alanın soğuma sürecini anbean takip edecek. Bu süreç, krater oluşum mekanizmaları ve Ay yüzeyinin evrimi hakkında benzersiz bilimsel veriler sunacak.