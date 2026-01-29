onedio
İlk Sırada Hangisi Var? Podcast Ekibi En Mutsuz Meslekleri Açıkladı

Metehan Bozkurt
29.01.2026 - 12:48

@grimeseleler podcast ekibi bu sefer dikkat çekici bir listeyle gündeme geldi. Hem yüksek stres düzeyi hem de maddi koşullar göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmada, çalışan memnuniyetinin en düşük olduğu meslekler ele alındı.

İşte en mutsuz 5 meslek...

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DQUSD...
@grimeseleler podcast ekibi en mutsuz meslekleri açıkladı.

Hem stres hem de maddi olarak konuyu ele alan ekinin listesi şu şekildeydi.

  • Muhasebecilik

  • Kasiyerlik

  • Güvenlik Görevlisi

  • Gözetmenlik

  • Sunuculuk

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
