Kombiyi Kısmadan Faturayı Düşüren Küçük Petek Hilesi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
29.01.2026 - 13:15

Isınma giderlerinin arttığı bu dönemde birçok kişi çözümü kombi ayarlarıyla oynamakta ya da petekleri kısmakta arıyor. Ancak ev geç ısınıyor, sıcaklık bir türlü dengelenmiyorsa sorun çoğu zaman sistemde değil, ısının mekan içinde nasıl yayıldığında gizli. Petekler çalışmasına rağmen sıcak havanın tavanda toplanması, konforu düşürürken enerji tüketimini de artırabiliyor. Basit bir düzenleme ise bu dengeyi değiştirebiliyor.

Petekler çalışıyor ama ev bir türlü ısınmıyorsa sorun kombide ya da ayarda olmayabilir.

Çoğu zaman mesele, üretilen ısının odaya nasıl yayıldığıyla ilgilidir. Peteğin hemen üstüne yapılacak basit bir ekleme, sıcak havanın dağılımını değiştirerek hem konforu artırabiliyor hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebiliyor.

Isıtma faturaları yükseldikçe ev içinde yapılan küçük düzenlemeler daha fazla önem kazanıyor. Birçok kişi çözümü kombiyi kısmakta ya da petekleri kapatmakta arıyor. Oysa petekler görevini yapıyor olabilir sorun, sıcak havanın tavanda toplanıp odanın alt kısımlarına yeterince ulaşmaması.

Peteğin üstüne, onunla hizalı şekilde monte edilen bir raf bu noktada devreye giriyor.

İlk bakışta dekoratif gibi dursa da bu raf, sıcak havanın hızla tavana kaçmasını yavaşlatıyor. Yukarı doğru çıkan hava akımı kırıldığı için sıcaklık odanın içine daha dengeli şekilde yayılıyor. Böylece aynı ısı hissi, daha kısa sürede ve daha az enerjiyle sağlanabiliyor.

Raf Seçerken Bunlara Dikkat

Bu yöntemden verim almak için detaylar önemli. Rafın peteğe tamamen yapışık olmaması gerekiyor. İdeal olarak arada 10–15 santimetrelik bir boşluk bırakılmalı ki hava dolaşımı engellenmesin. Ayrıca kullanılan malzemenin ısıya dayanıklı olması şart. Isıya uygun ahşap veya benzeri sağlam malzemeler, zamanla eğilme ve çatlama riskini azaltır.

Sadece Isıyı Değil, Evi de Koruyor

Bu raf sistemi yalnızca ısı dağılımını iyileştirmekle kalmıyor. Uzun süreli sıcak hava akımının duvarlara, mobilyalara ya da pencere kenarlarına zarar vermesini de azaltıyor. Özellikle pencere altındaki peteklerde, sıcaklığın doğrudan yukarı vurması zamanla yüzeylerde yıpranmaya yol açabiliyor. Raf, bu etkiyi dağıtarak daha dengeli bir ortam oluşturuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
