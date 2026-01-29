Bir Fincan Kahve İçin İdeal Ölçü Ne Olmalı? Uzmanlar Net Oranı Açıkladı

Bu yüzden “bir fincan kahve için ne kadar kahve kullanılmalı?” sorusu, kahve tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Uzmanlara göre kahve demlemede temel kural, su ve kahve arasındaki doğru dengeyi yakalamak. Uluslararası kabul gören “altın oran” ise genellikle 1’e 15 ile 1’e 20 aralığında değişiyor. Yani 1 gram kahve için 15–20 gram su kullanılması öneriliyor. Bu aralık, kahvenin ne fazla sert ne de tatsız derecede zayıf olmasını sağlıyor.