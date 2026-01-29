onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cebinde Parası Yoktu, Yumurta ve Patatesle Yaşadı: Sırt Çantasıyla Geldiği Şehirde Yeni Bir Hayat Kurdu

Cebinde Parası Yoktu, Yumurta ve Patatesle Yaşadı: Sırt Çantasıyla Geldiği Şehirde Yeni Bir Hayat Kurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 15:29

Bazen insanın hayatını değiştiren şey büyük planlar değil, zorunlu kalınan küçük tercihler oluyor. ABD’den çıktığı yolculukta cebinde neredeyse hiç parası olmayan Amanda Meyer Barkley, Prag’da aylarca yalnızca yumurta ve patatesle beslenerek tutunmaya çalıştı. Başta geçici görünen bu durak, zamanla onun için kalıcı bir hayata, yeni bir düzene ve beklemediği bir mutluluğa dönüştü.

Kaynak: https://www.aol.com/articles/american...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazen tek bir karar, bütün hayatınızı değiştirebilir.

Bazen tek bir karar, bütün hayatınızı değiştirebilir.

ABD’li Amanda Meyer Barkley için bu kırılma anı 2018 yılında Prag’da yaşandı. Kısa süreli bir öğretmenlik sertifikası alıp Çin’e geçmeyi planlayan Amanda, Çekya’da kaldı ve o dönüş uçağına hiç binmedi.

Başlangıç düşündüğü gibi olmadı. Çin’deki işinden ayrılıp Prag’da kalmaya karar verdiğinde yanında yalnızca bir sırt çantası ve birkaç parça kıyafet vardı. Maddi olarak en zor dönemini yaşadığını söyleyen Amanda, o günleri “Aylarca sadece yumurta ve patates yiyerek idare ettim. Param yoktu ama içimde güçlü bir his vardı; burada kalmam gerektiğini söylüyordu” sözleriyle anlatıyor.

Zamanla hayat yavaş yavaş düzene girdi. Öğretmenliğe başladı, sosyal çevresi genişledi ve kendisi gibi Amerikalı olan Blake ile tanıştı. Çift, 2022 yılında evlendi. Bugün Prag’ın sakin semtlerinden Holešovice’de, iki çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Amanda’ya göre şehrin temizliği, güvenliği ve mimarisi bu hayatın en büyük artılarından biri.

ABD ile arasındaki belirgin farklar neler?

ABD ile arasındaki belirgin farklar neler?

Amanda, Çekya’daki yaşamın ABD’den belirgin şekilde ayrıldığını söylüyor. Ona göre en çarpıcı farkların başında doğum izni geliyor. Çekya’da anneler 28 hafta ücretli izin alabiliyor ve bu süre üç yıla kadar uzatılabiliyor. 2023’ten bu yana çocuklarıyla evde olan Amanda, 2026’ya kadar işe dönmeyi düşünmediğini belirtiyor ve “ABD’de bu neredeyse hayal” diyor.

Bir diğer fark ise yaşam temposu. Sürekli çalışmayı yücelten Amerikan anlayışının Prag’da karşılığı olmadığını vurgulayan Amanda, burada önceliğin aile, sakinlik ve hayatın tadını çıkarmak olduğunu söylüyor. İnsanların ilk bakışta mesafeli görünmesi ise onu başta şaşırtmış. “ABD’de herkes gülümser. Burada yüzler daha ciddi. Ama tanıdıkça ne kadar yardımsever ve cömert olduklarını görüyorsunuz” diye ekliyor.

“Asla dönmem”

Bugün geriye dönüp baktığında verdiği karardan pişmanlık duymadığını açıkça ifade eden Amanda, Çekya’da kurduğu hayatın ona aradığı dengeyi sunduğunu söylüyor. ABD’ye dönmeyi düşünmediğini vurgulayan Barkley, “Burada kendimi ait hissediyorum. Aradığım huzuru buldum” diyerek sözlerini noktalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın