Cebinde Parası Yoktu, Yumurta ve Patatesle Yaşadı: Sırt Çantasıyla Geldiği Şehirde Yeni Bir Hayat Kurdu

ABD’li Amanda Meyer Barkley için bu kırılma anı 2018 yılında Prag’da yaşandı. Kısa süreli bir öğretmenlik sertifikası alıp Çin’e geçmeyi planlayan Amanda, Çekya’da kaldı ve o dönüş uçağına hiç binmedi.

Başlangıç düşündüğü gibi olmadı. Çin’deki işinden ayrılıp Prag’da kalmaya karar verdiğinde yanında yalnızca bir sırt çantası ve birkaç parça kıyafet vardı. Maddi olarak en zor dönemini yaşadığını söyleyen Amanda, o günleri “Aylarca sadece yumurta ve patates yiyerek idare ettim. Param yoktu ama içimde güçlü bir his vardı; burada kalmam gerektiğini söylüyordu” sözleriyle anlatıyor.

Zamanla hayat yavaş yavaş düzene girdi. Öğretmenliğe başladı, sosyal çevresi genişledi ve kendisi gibi Amerikalı olan Blake ile tanıştı. Çift, 2022 yılında evlendi. Bugün Prag’ın sakin semtlerinden Holešovice’de, iki çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Amanda’ya göre şehrin temizliği, güvenliği ve mimarisi bu hayatın en büyük artılarından biri.