Bu Yağı Çamaşır Makinesine Eklediğinizde Kaz Tüyü Montları Eski Haline Getiriyor

Ancak yanlış yıkama ve özellikle hatalı kurutma nedeniyle bu montlar kısa sürede sönerek hacmini kaybedebiliyor. Çoğu kullanıcı bu noktada montun işlevini yitirdiğini düşünse de, doğru yöntemlerle evde bakım yapmak mümkün.

Uzmanlara göre sorunun kaynağı çoğu zaman yıkamanın kendisi değil, kullanılan ürünler ve kurutma aşamasında yapılan hatalar.

Üç Damla Neden Fark Yaratıyor?

Ev bakımında sıkça kullanılan çay ağacı yağı, doğal antibakteriyel özelliklere sahip bir uçucu yağ olarak biliniyor. Kaz tüyü montlarda zamanla biriken deterjan kalıntıları, nem ve mikroorganizmalar tüylerin birbirine yapışmasına neden oluyor. Bu da montun sönük görünmesine yol açıyor.

Yıkama sırasında eklenen birkaç damla çay ağacı yağı, tüyler arasında biriken bu kalıntıların azalmasına yardımcı oluyor. Böylece tüylerin daha hafif kalması ve kurutma sonrasında birbirinden daha kolay ayrılması sağlanıyor. Sonuç olarak mont, hacmini büyük ölçüde geri kazanıyor.