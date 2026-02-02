onedio
Bu Yağı Çamaşır Makinesine Eklediğinizde Kaz Tüyü Montları Eski Haline Getiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 13:43

Kaz tüyü montlar hafifliği ve sıcak tutma gücüyle kış aylarının en çok tercih edilen parçaları arasında yer alıyor. Ancak yanlış yıkama ve özellikle hatalı kurutma nedeniyle bu montlar kısa sürede sönerek hacmini kaybedebiliyor. Çoğu kişi bu durumu geri dönüşü olmayan bir sorun olarak görse de, doğru ürün ve yöntemlerle kaz tüyü montları evde yeniden eski formuna kavuşturmak mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaz tüyü montlar hafif yapıları ve yüksek ısı yalıtımıyla kış aylarında sıkça tercih ediliyor.

Ancak yanlış yıkama ve özellikle hatalı kurutma nedeniyle bu montlar kısa sürede sönerek hacmini kaybedebiliyor. Çoğu kullanıcı bu noktada montun işlevini yitirdiğini düşünse de, doğru yöntemlerle evde bakım yapmak mümkün.

Uzmanlara göre sorunun kaynağı çoğu zaman yıkamanın kendisi değil, kullanılan ürünler ve kurutma aşamasında yapılan hatalar.

Üç Damla Neden Fark Yaratıyor?

Ev bakımında sıkça kullanılan çay ağacı yağı, doğal antibakteriyel özelliklere sahip bir uçucu yağ olarak biliniyor. Kaz tüyü montlarda zamanla biriken deterjan kalıntıları, nem ve mikroorganizmalar tüylerin birbirine yapışmasına neden oluyor. Bu da montun sönük görünmesine yol açıyor.

Yıkama sırasında eklenen birkaç damla çay ağacı yağı, tüyler arasında biriken bu kalıntıların azalmasına yardımcı oluyor. Böylece tüylerin daha hafif kalması ve kurutma sonrasında birbirinden daha kolay ayrılması sağlanıyor. Sonuç olarak mont, hacmini büyük ölçüde geri kazanıyor.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanmalı?

Kaz tüyü montların yıkanmasında temel prensip, nazik davranmak:

  • Mont tek başına makineye yerleştirilmeli

  • Hassas veya kaz tüyü programı tercih edilmeli

  • Soğuk ya da ılık su kullanılmalı

  • Deterjan minimum miktarda eklenmeli

  • Yumuşatıcıdan kesinlikle kaçınılmalı

Uçucu yağ kullanılacaksa, miktarın birkaç damlayı geçmemesi ve deterjanla birlikte ya da durulama aşamasında eklenmesi yeterli oluyor.

Peki nasıl kurutacağız?

Kaz tüyü montların sönmesindeki en büyük pay yanlış kurutmaya ait. Yıkama doğru yapılsa bile, mont asılarak kurutulduğunda tüyler ağırlık nedeniyle aşağı doğru çöker.

En etkili yöntem, düşük ısıda kurutma makinesi kullanmak. Kurutma sırasında makineye eklenen temiz tenis topları, tüylerin sürekli hareket etmesini sağlayarak topaklanmayı önlüyor ve montun hacmini geri kazandırıyor.

Kurutma makinesi bulunmuyorsa, mont düz bir zeminde kurutulmalı ve belirli aralıklarla elle kabartılmalı. Bu yöntem daha zahmetli olsa da doğru uygulandığında işe yarıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
