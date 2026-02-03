Güne 05.00’te Başlıyor, Telefonu Yatak Odasına Sokmuyor: Uzun Yaşam Doktoru Günlük Rutinini Açıkladı

Güne saat 05.00’te başlayan Shah, sabah rutininin ilk ve en kritik kuralını “telefonla uyanmamak” olarak tanımlıyor. Telefonunu yatak odasında bulundurmuyor ve güne en az 15 dakika dijital uyarandan uzak başlıyor.

Sabah saatlerinde mutlaka dışarı çıkmaya özen gösteriyor. Gün ışığıyla temasın biyolojik saat üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurgulayan Shah, kısa süreli de olsa açık havada bulunmanın stres seviyesini azalttığını ve genel iyilik halini desteklediğini belirtiyor.

Kısa ama istikrarlı hareket

Yoğun temposuna rağmen sabahları 10–15 dakikalık hafif bir egzersizi ihmal etmiyor. Esneme ve ağırlık çalışmalarından oluşan bu kısa antrenman, günün geri kalanında spor yapamasa bile hareket hedefini tutturmasını sağlıyor. Ona göre önemli olan sürenin uzunluğu değil, alışkanlığın sürekliliği.

Sabah kahvesiyle birlikte bazı takviyeler kullanan Shah, günün ikinci bölümünde zihinsel beslenmeye odaklanıyor. Her sabah yaklaşık 20 dakika kitap okuyarak hem bedensel hem de zihinsel sağlıkla ilgili yeni bilgiler edinmeye çalışıyor. Ardından yıllardır sürdürdüğü günlük tutma alışkanlığı geliyor. Bu süreçte bir önceki günü değerlendiriyor, şükrettiği noktaları yazıyor ve güne dair beklentilerini not alıyor.

Beslenme ve çalışma düzeni

Dr. Shah kahvaltıyı bilinçli olarak atlıyor. Bunun hem günlük kalori kontrolünü kolaylaştırdığını hem de antrenman performansını olumlu etkilediğini ifade ediyor. Günün ilk ana öğünü erken saatlerde tüketilen, protein ağırlıklı bir öğle yemeği. Özellikle atıştırmalıklardan kaçınmaya özen gösteriyor.

Çalışma saatlerinde mümkün olduğunca hareketli kalmayı hedefliyor. Yürüme bandı üzerinde çalışıyor, uzun süre oturmamaya dikkat ediyor ve gün içinde kısa hareket molaları veriyor. Öğle sonrasında ise 20–30 dakikalık meditasyonla zihinsel olarak yeniden odaklanıyor.

Erken biten gün, erken başlayan akşam

İş gününü genellikle 16.00 civarında tamamlayan Shah, akşam saatlerini ailesine ayırıyor. Erken saatlerde yenilen akşam yemeğinin ardından yapılan kısa yürüyüş, günün yavaşlama sürecini başlatıyor. Akşamları telefonu bir kenara bırakıyor, ortam ışıklarını loş hale getiriyor ve uyku öncesi zihni sakinleştiren rutinlere yöneliyor. Çoğu gün saat 21.30 civarında uyumaya hazır hale geliyor.

Dr. Shah’a göre uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı karmaşık formüllerde değil; küçük ama doğru alışkanlıkları her gün, istikrarlı biçimde uygulamakta yatıyor.