Güne 05.00’te Başlıyor, Telefonu Yatak Odasına Sokmuyor: Uzun Yaşam Doktoru Günlük Rutinini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 10:51

Uzun yaşam tıbbı alanında çalışan Dr. Darshan Shah, güne 05.00’te başlayarak dijital uyaranlardan uzak durduğu sabah rutini, düzenli hareket ve kontrollü beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. Shah, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini oluşturan bu yaklaşımı günlük rutini üzerinden anlatıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.businessinsider.com/day-i...
30 yılı aşkın süredir hekimlik yapan Dr. Darshan Shah, kariyerinin büyük bölümünde travma, acil ve kanser cerrahisi alanlarında çalıştı.

Ameliyathaneyi sevmesine rağmen zamanla yoğun stres ve tükenmişlik duygusunun hayat kalitesini ciddi biçimde düşürdüğünü fark etti. Sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte mesleki yönünü değiştirme kararı aldı ve yaklaşık 10 yıl önce uzun yaşam (longevity) tıbbına yöneldi.

Bu değişimin arkasında yalnızca mesleki bir tercih değil, kişisel bir dönüşüm vardı. Fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet ve metabolik sendrom gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele eden Dr. Shah, beslenme, uyku, egzersiz ve fonksiyonel tıp alanlarında edindiği bilgileri günlük hayatına uygulayarak ilaçsız bir iyileşme süreci yaşadı. Bu deneyim, onu kronik hastalıkların önlenmesi ve geri döndürülmesine odaklanan klinikler kurmaya yöneltti.

Dr. Shah’a göre sağlıklı bir yaşamın temelinde pahalı tedaviler değil, sürdürülebilir günlük alışkanlıklar yer alıyor.

Güne saat 05.00’te başlayan Shah, sabah rutininin ilk ve en kritik kuralını “telefonla uyanmamak” olarak tanımlıyor. Telefonunu yatak odasında bulundurmuyor ve güne en az 15 dakika dijital uyarandan uzak başlıyor.

Sabah saatlerinde mutlaka dışarı çıkmaya özen gösteriyor. Gün ışığıyla temasın biyolojik saat üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurgulayan Shah, kısa süreli de olsa açık havada bulunmanın stres seviyesini azalttığını ve genel iyilik halini desteklediğini belirtiyor.

Kısa ama istikrarlı hareket

Yoğun temposuna rağmen sabahları 10–15 dakikalık hafif bir egzersizi ihmal etmiyor. Esneme ve ağırlık çalışmalarından oluşan bu kısa antrenman, günün geri kalanında spor yapamasa bile hareket hedefini tutturmasını sağlıyor. Ona göre önemli olan sürenin uzunluğu değil, alışkanlığın sürekliliği.

Sabah kahvesiyle birlikte bazı takviyeler kullanan Shah, günün ikinci bölümünde zihinsel beslenmeye odaklanıyor. Her sabah yaklaşık 20 dakika kitap okuyarak hem bedensel hem de zihinsel sağlıkla ilgili yeni bilgiler edinmeye çalışıyor. Ardından yıllardır sürdürdüğü günlük tutma alışkanlığı geliyor. Bu süreçte bir önceki günü değerlendiriyor, şükrettiği noktaları yazıyor ve güne dair beklentilerini not alıyor.

Beslenme ve çalışma düzeni

Dr. Shah kahvaltıyı bilinçli olarak atlıyor. Bunun hem günlük kalori kontrolünü kolaylaştırdığını hem de antrenman performansını olumlu etkilediğini ifade ediyor. Günün ilk ana öğünü erken saatlerde tüketilen, protein ağırlıklı bir öğle yemeği. Özellikle atıştırmalıklardan kaçınmaya özen gösteriyor.

Çalışma saatlerinde mümkün olduğunca hareketli kalmayı hedefliyor. Yürüme bandı üzerinde çalışıyor, uzun süre oturmamaya dikkat ediyor ve gün içinde kısa hareket molaları veriyor. Öğle sonrasında ise 20–30 dakikalık meditasyonla zihinsel olarak yeniden odaklanıyor.

Erken biten gün, erken başlayan akşam

İş gününü genellikle 16.00 civarında tamamlayan Shah, akşam saatlerini ailesine ayırıyor. Erken saatlerde yenilen akşam yemeğinin ardından yapılan kısa yürüyüş, günün yavaşlama sürecini başlatıyor. Akşamları telefonu bir kenara bırakıyor, ortam ışıklarını loş hale getiriyor ve uyku öncesi zihni sakinleştiren rutinlere yöneliyor. Çoğu gün saat 21.30 civarında uyumaya hazır hale geliyor.

Dr. Shah’a göre uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı karmaşık formüllerde değil; küçük ama doğru alışkanlıkları her gün, istikrarlı biçimde uygulamakta yatıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum.
