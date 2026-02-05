Sadece Savaş İçin Yapılmamış! 1.900 Yıllık Maskeli Miğferin Asıl Amacı Ortaya Çıktı

Sayıca az olmalarına rağmen üstün gösterilen süvariler, Roma ordusunda atlı birliklerin prestijini yansıtır nitelikte. Zafer sembolleri, ele geçirilmiş silahlar ve dekoratif motifler, miğferin askeri bir araçtan çok temsil gücü yüksek bir obje olarak tasarlandığını düşündürüyor.

Yüz maskesi ise ifadesiz, sakalsız bir genç adamı tasvir ediyor. Saçların yılan başlarına dönüşmesi, Roma askeri ikonografisinde sıkça rastlanan Medusa ve Gorgon mitlerine açık bir gönderme niteliğinde. Maskenin üzerinde yer alan “corona muralis” biçimindeki taç ise Roma’da nadiren verilen, yüksek rütbeli bir askeri onuru simgeliyor. Ancak göz ve burun deliklerinin darlığı, bu miğferin gerçek bir savaşta kullanılmasının neredeyse imkansız olduğunu ortaya koyuyor.