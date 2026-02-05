Sadece Savaş İçin Yapılmamış! 1.900 Yıllık Maskeli Miğferin Asıl Amacı Ortaya Çıktı
İlk bakışta bir savaş miğferini andırsa da yaklaşık 1.900 yıl öncesine tarihlenen bir maskeli bronz miğferin asıl işlevi bambaşkaydı. Roma İmparatorluğu dönemine ait bu nadir eser, cephede kullanılmak üzere değil; gücü, disiplini ve ihtişamı sergilemeye yönelik özel etkinliklerde takılmak üzere tasarlanmıştı.
Gelin, o ilginç hikayeye hep birlikte bakalım...
1796 yılında İngiltere’nin Ribchester kasabasında bir çocuğun tesadüfen bulduğu bronz miğfer, Roma askeri tarihinin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Miğfer başlığında süvari ve piyadeler arasında geçen bir çatışma sahnesi betimleniyor.
Arkeologlara göre Ribchester Miğferi, “hippika gymnasia” adı verilen süvari gösterilerinde kullanılmış özel bir teçhizattı.
