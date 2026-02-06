onedio
İngiltere'de 3.500 Yıllık Bronz Çağı Altın Yüzük Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 14:03

İngiltere’nin West Berkshire bölgesinde yapılan bir keşif arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı. Yaklaşık 3.500 yıl öncesine dayanan Bronz Çağı altın yüzük, Steve Alsford tarafından bulundu ve bölgedeki West Berkshire Museum’a bağışlandı.

İngiltere’nin batısındaki West Berkshire Museum, kısa süre önce 3.500 yıla yakın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen bir Bronz Çağı altın penannüler yüzüğü koleksiyonuna ekledi.

Bu eser, metal dedektöristi Steve Alsford tarafından bulundu ve hem Alsford hem de arazi sahibi yüzüğü müzeye bağışladı. Bu bağış müzenin resmi duyurusuyla kamuya açıklandı ve eser müze koleksiyonunun bir parçası haline geldi.

O döneme ait küçük altın nesneler genellikle kişisel süs eşyası, statü nesnesi veya ritüel objeler olarak yorumlanıyor.

Ancak bazen işlevleri tam olarak bilinemez ve bu yüzükler üzerindeki ayrıntılı süslemeler veya kullanım izleri tarihçiler için önemli ipuçları sağlıyor.

Bu tip penannüler (tamamlanmamış halka şeklindeki) yüzükler, Britanya ve İrlanda’da Bronz Çağı metal dedektör buluntularında sıkça karşılaşılan türler arasında.

Bunlar bazen “hair-ring” (saç halkası) veya “ring-money” (halk para) olarak adlandırılır ve bu adlandırma, yalnızca süs amacıyla değil, statü, kimlik veya hatta ekonomik simge olarak da kullanılabileceklerini düşündürür. 

West Berkshire bölgesinin arkeolojik koleksiyonlarında daha önce de Bronz Çağı’na tarihlenen baltalar, bıçaklar ve mücevher benzeri eserler yer almakta.

