İngiltere'de 3.500 Yıllık Bronz Çağı Altın Yüzük Bulundu
İngiltere’nin West Berkshire bölgesinde yapılan bir keşif arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı. Yaklaşık 3.500 yıl öncesine dayanan Bronz Çağı altın yüzük, Steve Alsford tarafından bulundu ve bölgedeki West Berkshire Museum’a bağışlandı.
İngiltere’nin batısındaki West Berkshire Museum, kısa süre önce 3.500 yıla yakın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen bir Bronz Çağı altın penannüler yüzüğü koleksiyonuna ekledi.
O döneme ait küçük altın nesneler genellikle kişisel süs eşyası, statü nesnesi veya ritüel objeler olarak yorumlanıyor.
Bu tip penannüler (tamamlanmamış halka şeklindeki) yüzükler, Britanya ve İrlanda’da Bronz Çağı metal dedektör buluntularında sıkça karşılaşılan türler arasında.
