Uzmanlar Kalp-Damar Hastalıkları Riskini Tetikleyen Gıdaları Açıkladı

Çalışmada ayrıca aşırı işlenmiş gıdalar ile kolorektal kanser arasındaki olası bağlantılara da yer verildi. Son yıllarda 50 yaş altındaki yetişkinlerde kolorektal kanser vakalarının artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar bu artışın nedenlerinden biri olarak beslenme alışkanlıklarını işaret ediyor.

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, genç yetişkinlerde kolorektal kanser teşhisi konan kişi sayısı son 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu yıl içerisinde 108 bin 860 yeni kolon kanseri ve 49 bin 990 yeni rektum kanseri vakasının görülmesi bekleniyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından, FAU Schmidt Tıp Fakültesi Tıp Bölümü Başkanı Dr. Allison Ferris, aşırı işlenmiş gıda tüketimindeki artışın; diğer beslenme ve yaşam tarzı faktörleriyle birlikte, yaygın ve ciddi sindirim sistemi hastalıklarına katkıda bulunan unsurlardan biri olabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalığın artırılması hem kalp-damar hastalıkları hem de kanser riskinin azaltılmasında atılacak en önemli ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor.