Uzmanlar Kalp-Damar Hastalıkları Riskini Tetikleyen Gıdaları Açıkladı

09.02.2026 - 16:18

Florida Atlantic Üniversitesi’nde yürütülen yeni bir araştırma, günlük beslenme alışkanlıklarının kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlara göre özellikle aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, kalp-damar hastalıkları riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Florida Atlantic Üniversitesi (FAU) araştırmacıları kalp damar hastalıklarını tetikleyen besinleri açıkladı.

Araştırmaya göre bazı gıdaları yoğun şekilde tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalık riski yüzde 47 oranında artıyor.

2021–2023 yılları arasında elde edilen verilerin analiz edildiği çalışmada ortaya çıkan veriler hangi gıdaları tüketmememiz gerektiğini söylüyor?

Füme etler, şekerlemeler, kurabiyeler, dondurulmuş pizzalar, şekerli gazlı içecekler ve patates cipsi gibi ürünleri en fazla tüketen ABD’li yetişkinlerin, ülkedeki başlıca ölüm nedeni olan kalp hastalıkları açısından en yüksek risk grubunda yer aldığı belirlendi.

Araştırmacılar, Amerikan beslenme alışkanlıklarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan aşırı işlenmiş gıdaların genellikle daha sağlıklı alternatiflere kıyasla daha ucuz olmasının bu tabloyu daha da endişe verici hale getirdiğine dikkat çekiyor. Bu ürünlerin büyük bölümü yüksek miktarda sodyum, şeker ve zararlı yağlar içerirken söz konusu bileşenlerin kalp ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği, ayrıca kanser ve erken ölüm riskini artırabileceği vurgulanıyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Çalışma kapsamında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması’ndan elde edilen veriler kullanıldı. Toplam 4 bin 787 yetişkinin sağlık durumu incelendi. Katılımcıların en az bir güne ait ayrıntılı beslenme kayıtları ile kalp krizi ya da inme öykülerine dair bilgiler değerlendirildi.

Araştırmacılar, bireylerin günlük toplam kalori alımının ne kadarının aşırı işlenmiş gıdalardan geldiğini hesapladı ve katılımcıları bu orana göre gruplandırdı. Analizlerde yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken, sigara kullanımı ve gelir düzeyi gibi değişkenler de dikkate alındı.

Kanser Riski de Gündemde

Çalışmada ayrıca aşırı işlenmiş gıdalar ile kolorektal kanser arasındaki olası bağlantılara da yer verildi. Son yıllarda 50 yaş altındaki yetişkinlerde kolorektal kanser vakalarının artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar bu artışın nedenlerinden biri olarak beslenme alışkanlıklarını işaret ediyor.

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, genç yetişkinlerde kolorektal kanser teşhisi konan kişi sayısı son 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu yıl içerisinde 108 bin 860 yeni kolon kanseri ve 49 bin 990 yeni rektum kanseri vakasının görülmesi bekleniyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından, FAU Schmidt Tıp Fakültesi Tıp Bölümü Başkanı Dr. Allison Ferris, aşırı işlenmiş gıda tüketimindeki artışın; diğer beslenme ve yaşam tarzı faktörleriyle birlikte, yaygın ve ciddi sindirim sistemi hastalıklarına katkıda bulunan unsurlardan biri olabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalığın artırılması hem kalp-damar hastalıkları hem de kanser riskinin azaltılmasında atılacak en önemli ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

