Beslenme Uzmanlarına Göre İltihapla Mücadelede En Etkili Meyve Suyu Belli Oldu

Yüksek CRP seviyeleri, kronik iltihaplanma ve buna bağlı sağlık riskleriyle ilişkilendirilmektedir.

Araştırmalar, vişne suyunun düzenli ve kontrollü tüketiminin CRP seviyelerini düşürebileceğini gösteriyor. Örneğin, yapılan bir çalışmada vişne suyu tüketimindeki her 30 mililitrelik artışın CRP seviyelerinde ortalama 0,19 mg/L’lik bir azalma sağladığı tespit edildi. Uzmanlar, bu etkinin vişne suyunun proinflamatuar sinyalleri baskılaması ve genel oksidatif stresi azaltmasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Uyku kalitesine de katkı sağlayabilir

Yetersiz ve kalitesiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kronik inflamatuar hastalık riskinin artmasıyla yakından bağlantılı. Vücudun dinlenme ve onarım süreçlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için uyku kritik bir rol oynuyor.

Tart vişne suyu, iltihapla mücadelede etkili olan antosiyaninlerin yanı sıra, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu da doğal olarak içeriyor. Bazı bilimsel çalışmalar, vişne suyu tüketiminin uyku süresini ve kalitesini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu da dolaylı olarak inflamasyonla mücadeleye katkı sağlayabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.