Beslenme Uzmanlarına Göre İltihapla Mücadelede En Etkili Meyve Suyu Belli Oldu

Beslenme Uzmanlarına Göre İltihapla Mücadelede En Etkili Meyve Suyu Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 17:06

Kronik iltihaplanma, kalp-damar hastalıklarından metabolik bozukluklara kadar birçok ciddi sağlık sorununun temelinde yer alıyor. Uzmanlar, bu süreci kontrol altına almada beslenmenin belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Son araştırmalar ise antioksidan açısından zengin tart vişne suyunun, iltihapla mücadelede öne çıkan doğal desteklerden biri olabileceğini öne sürüyor.

Enflamasyon, yalnızca son yıllarda sıkça duyulan bir kavram değil, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunu.

Kardiyovasküler hastalıklardan diyabete, kanserden obeziteye kadar pek çok kronik rahatsızlığın temelinde düşük dereceli ancak sürekli bir inflamasyon yer alıyor. Bu tablo karşısında beslenmenin rolü ise her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Sağlık ve beslenme odaklı yayınlarıyla bilinen Eating Well, beslenme uzmanlarının iltihapla mücadelede özellikle bir içeceğe dikkat çekiyor.

Araştırmalar, bu doğal içeceğin kronik inflamasyonu azaltmada etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Tart vişne suyu!

Beslenme uzmanı Maggi Moon’a göre tart vişne suyunun koyu ve parlak rengi, içerdiği yüksek miktardaki antioksidanlardan kaynaklanıyor. Antioksidanlar, vücutta hücrelere zarar verebilen serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan bitkisel bileşikler olarak biliniyor.

Vişne suyu, antosiyaninler, polifenoller, beta-karoten, C vitamini, ellagik asit ve klorojenik asit gibi çok sayıda biyoaktif bileşen içeriyor. Bu zengin içerik, içeceğe hem güçlü bir antioksidan hem de antiinflamatuar etki kazandırıyor. Bilimsel çalışmalar da vişne suyunun oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı koruyucu rolünü destekliyor.

C-reaktif protein (CRP), vücutta inflamasyon oluştuğunda karaciğer tarafından üretilen ve kanda ölçülebilen önemli bir belirteçtir.

Yüksek CRP seviyeleri, kronik iltihaplanma ve buna bağlı sağlık riskleriyle ilişkilendirilmektedir.

Araştırmalar, vişne suyunun düzenli ve kontrollü tüketiminin CRP seviyelerini düşürebileceğini gösteriyor. Örneğin, yapılan bir çalışmada vişne suyu tüketimindeki her 30 mililitrelik artışın CRP seviyelerinde ortalama 0,19 mg/L’lik bir azalma sağladığı tespit edildi. Uzmanlar, bu etkinin vişne suyunun proinflamatuar sinyalleri baskılaması ve genel oksidatif stresi azaltmasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Uyku kalitesine de katkı sağlayabilir

Yetersiz ve kalitesiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kronik inflamatuar hastalık riskinin artmasıyla yakından bağlantılı. Vücudun dinlenme ve onarım süreçlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için uyku kritik bir rol oynuyor.

Tart vişne suyu, iltihapla mücadelede etkili olan antosiyaninlerin yanı sıra, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu da doğal olarak içeriyor. Bazı bilimsel çalışmalar, vişne suyu tüketiminin uyku süresini ve kalitesini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu da dolaylı olarak inflamasyonla mücadeleye katkı sağlayabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

