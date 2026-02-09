onedio
Sürücüler Gözden Kaçırıyor: Türkiye Dahil Birçok Ülkede Kullanılan Bu Levha Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 19:28

Günlük trafikte çoğu sürücünün fark etmeden yanından geçtiği bazı levhalar aslında hayati önem taşıyor. Türkiye’de de kullanılan bu işaret özellikle görüşün aniden azaldığı yol kesimlerinde sürücüleri far kullanımı konusunda uyararak trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İlk bakışta dikkat çekmeyen bu levha tünel girişleri başta olmak üzere birçok noktada kazaların önlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.

PL-4 trafik levhası, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan “Far Paneli”dir.

Bu işaret, sürücülere farlarını yakmaları gerektiğini bildirir. Yasaklayıcı ya da bilgilendirici klasik levhalardan farklı olarak, ilave panel niteliği taşır ve çoğunlukla görüş koşullarının kritik olduğu alanlarda kullanılıyor.

Bu levha, sürücünün yalnızca yolu daha iyi görmesini değil, aynı zamanda diğer araçlar tarafından daha kolay fark edilmesini amaçlar.

Özellikle ani ışık değişimlerinin yaşandığı noktalarda kazaların önüne geçmek için kullanılır.

Nerelerde Kullanılır?

PL-4 Far Paneli en sık şu alanlarda görülür:

  • Tünel girişlerinde

  • Yeterince aydınlatılmamış yol kesimlerinde

  • Görüşün ani şekilde düştüğü geçiş noktalarında

Uygulamada çoğu zaman tünel girişinde, tek başına ya da başka trafik işaretleriyle birlikte konumlandırılır.

Mevzuata Göre Far Yakmak Zorunlu mu?

Evet. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre;

  • Sis, yağmur, kar gibi görüşü azaltan hava koşullarında

  • Yeterince aydınlatılmamış tünel ve yol kesimlerinde

farların yakılması zorunludur.

PL-4 levhası da bu zorunluluğu sürücüye açık ve doğrudan şekilde hatırlatır. Uygulamada bu, kısa farların yakılması anlamına gelir.

