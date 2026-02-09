Sürücüler Gözden Kaçırıyor: Türkiye Dahil Birçok Ülkede Kullanılan Bu Levha Ne Anlama Geliyor?
Günlük trafikte çoğu sürücünün fark etmeden yanından geçtiği bazı levhalar aslında hayati önem taşıyor. Türkiye’de de kullanılan bu işaret özellikle görüşün aniden azaldığı yol kesimlerinde sürücüleri far kullanımı konusunda uyararak trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İlk bakışta dikkat çekmeyen bu levha tünel girişleri başta olmak üzere birçok noktada kazaların önlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.
PL-4 trafik levhası, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan “Far Paneli”dir.
Bu levha, sürücünün yalnızca yolu daha iyi görmesini değil, aynı zamanda diğer araçlar tarafından daha kolay fark edilmesini amaçlar.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
