Sürücüler Gözden Kaçırıyor: Türkiye Dahil Birçok Ülkede Kullanılan Bu Levha Ne Anlama Geliyor?

Günlük trafikte çoğu sürücünün fark etmeden yanından geçtiği bazı levhalar aslında hayati önem taşıyor. Türkiye’de de kullanılan bu işaret özellikle görüşün aniden azaldığı yol kesimlerinde sürücüleri far kullanımı konusunda uyararak trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İlk bakışta dikkat çekmeyen bu levha tünel girişleri başta olmak üzere birçok noktada kazaların önlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.